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Iğdır'da şüpheli valiz paniği!

Iğdır’da güvenlik güçlerince fünye ile kontrollü şekilde patlatılan şüpheli valiz boş çıktı.

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Iğdır’da çalıların arasında şüpheli bir valiz bulundu. İhbar üzerine valizin bulunduğu lokasyona gelen güvenlik güçlerince fünye ile kontrollü şekilde patlatıldı. Söz konusu şüpheli valiz boş çıktı.

Iğdır merkez Bağlar Mahallesi'nde çalıların arasında sahipsiz bir valiz görüldü. Vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden emniyet güçleri, güvenlik önlemi aldı. Polis, olay yerini geçici olarak araç ve yaya trafiğine kapattı.

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Daha sonra ise bölgeye bomba imha uzmanı ekipler geldi. Özel koruyucu kıyafetlerle şüpheli valize müdahale eden ekip, şüpheli valize fünye yerleştirdi.

Valiz daha sonra yerleştiirilen fünye ile kontrollü şekilde patlatıldı. Söz konusu fünye yerleştirilen şüpheli valizin boş olduğu anlaşıldı. (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Iğdır Polis
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