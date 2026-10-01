Fon skandalıyla AKP'den istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya'nın yardımcısı bahis listesinden çıktı!

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) futbol dünyasına yönelik yürüttüğü son 5 yıllık bahis incelemesi kapsamında yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında bahis oynadığı tespit edilen idareciler, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. TFF tarafından açıklanan listede, Iğdır FK’nın eski yöneticileri arasında yer alan avukat Muhammet İsmail Sağlam da bulundu.

Sağlam, TFF’nin kamuoyuyla paylaştığı bahis soruşturması kapsamındaki listede 263. sırada yer aldı.

BAHİS OYNADIĞI DÖNEMDE DANIŞMANLIK YAPIYORDU

Sözcü'nün haberinde, Muhammet İsmail Sağlam’ın bahis oynadığı dönemde Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’ün danışmanı olarak görev yaptığı belirtildi. Sağlam’ın halen Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Hukuk Kurulu üyesi olarak görev yaptığı da öğrenildi.

SAYAN KAYA’NIN YARDIMCILIĞINI YAPTI

Eski İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam’ın oğlu olan Muhammet İsmail Sağlam’ın, Fatma Betül Sayan Kaya’nın başkanlığını yaptığı AKP Sosyal Politikalar biriminde başkan yardımcılığı görevinde bulunduğu belirtildi.

Aslen Elazığlı olan Sağlam’ın söz konusu göreve Mart 2025’te getirildiği öğrenildi. Sağlam’ın daha önce de uzun yıllar AKP Gençlik Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda (MYK) görev yaptığı aktarıldı. (Sözcü)