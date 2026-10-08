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Hakan Fidan ve Şeybani Ankara'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da görüştü.

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Hakan Fidan ve Şeybani Ankara'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Türkiye ile Suriye arasındaki diplomatik temaslar kapsamında gerçekleşen görüşme, Dışişleri Bakanlığı kaynakları tarafından doğrulandı. Görüşmenin Ankara’da gerçekleştiği belirtildi

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Suriye Dışişleri Bakanlığı ise sosyal medya platformu X üzerinden görüşmeyi duyurduğu paylaşımında şu detaylara yer verdi:

"Dışişleri ve Yurtdışındaki Vatandaşlar Bakanı Sayın Esad Hasan eş-Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan ile başkent Ankara’da bir araya geldi.

"KARMA ÜST KOMİSYON" VURGUSU

Görüşme sırasında, iki dost ülke arasındaki ikili ilişkileri güçlendirme yolları ele alındı; ayrıca iki ülke arasındaki Karma Üst Komisyon’un etkinleştirilmesine ilişkin çalışmaların son gelişmeleri gözden geçirildi, ortak ilgiye sahip bir dizi dosya tartışıldı ve bölgedeki en son gelişmeler değerlendirildi"

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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