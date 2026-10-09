Gümrükte ürkütücü manzara: Tam 67 piton ele geçirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirilmeye çalışılan 67 canlı piton yılanının Kapıkule Gümrük Kapısı’nda ele geçirildiğini ve koruma altına alındığını duyurdu. Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, operasyonun Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda gerçekleştirildiği belirtildi. Olayla bağlantılı kişilere toplam 948 bin 739 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

KAPIKULE’DE 67 CANLI PİTON ELE GEÇİRİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kapıkule Gümrük Kapısı üzerinden ülkeye yasa dışı yollarla sokulmak istenen 67 piton yılanının ekipler tarafından tespit edildiğini açıkladı. Bakanlığın sanal medya hesabında yayımlanan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerinin dikkatli çalışmaları sonucunda yılanlar ele geçirilerek koruma altına alındı.

948 BİN 739 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Bakanlığın açıklamasında, yakalanan şahıslara toplam 948 bin 739 TL idari para cezası kesildiği bilgisi paylaşıldı. Yaban hayatının korunmasına yönelik kararlılık vurgulanan açıklamada, "Yaban hayatını tehlikeye atan fırsatçılara asla göz açtırmayacağız" ifadelerine yer verildi. (DHA)