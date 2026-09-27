Evi aradılar: Bir odadan timsah diğerinden piton çıktı!

Bir evde yapılan aramada ekipler, evin içerisinde su bulunan özel bir alanda timsahgillerden bir hayvanla karşılaştı. Ancak evde bulunan tek sürpriz bu değildi. Ekipler aynı adreste bir de piton tespit etti.

EVDE ÖZEL ALAN HAZIRLANMIŞ

İhbar üzerine eve giden ekipler, hayvanı su bulunan bir muhafaza alanında buldu. Yapılan incelemede hayvanın gerekli izin olmadan evde tutulduğu belirlendi.

Olayın İngiltere’nin Hale bölgesinde meydana geldiği açıklandı. Yetkililer, hayvanı güvenli şekilde bulunduğu yerden çıkardı. Piton da evden alınarak değerlendirilmek üzere uzmanlara teslim edildi.

İKİ HAYVAN DA EVDEN ÇIKARILDI

Ladbible'nin haberine göre, olayın ardından her iki hayvan da sürüngenler konusunda uzman bir veterinerin bakımına götürüldü. Timsahgillerden hayvanın daha sonra uygun koşullarda yaşayabileceği bir hayvanat bahçesine gönderildiği belirtildi.

Yetkililer, söz konusu hayvan türünün İngiltere’de özel olarak beslenebilmesi için Dangerous Wild Animal Licence adı verilen özel bir ruhsat gerektiğini bildirdi.