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Halk TV Türkiye Tam 61 yaban hayvanına el koydular: İçinden 40 dev Afrika salyangozu ve varanlar da çıktı

Tam 61 yaban hayvanına el koydular: İçinden 40 dev Afrika salyangozu ve varanlar da çıktı

Manisa’nın Soma ilçesinde yasa dışı yaban hayvanı ticaretine yönelik operasyonda 18 tarantula yavrusu, 2 varan ve 40 dev Afrika salyangozu olmak üzere 61 hayvan ele geçirildi.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), Manisa’nın Soma ilçesinde yasa dışı yaban hayvanı ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda CITES kapsamında koruma altında bulunan 61 yaban hayvanına el konulduğunu açıkladı.

61 YABAN HAYVANI ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 18 tarantula yavrusu, 1 Orange Baboon Tarantula, 1 Savan Varanı, 1 Nil Varanı ve 40 Dev Afrika Salyangozu olmak üzere toplam 61 yaban hayvanı ele geçirildiği bildirildi.

Tam 61 yaban hayvanına el koydular: İçinden 40 dev Afrika salyangozu ve varanlar da çıktı - Resim : 1

REHABİLİTASYON MERKEZİNE TESLİM EDİLDİ

DKMP’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ele geçirilen hayvanların gerekli işlemlerin ardından Bursa’daki Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edildiği belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü operasyona ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Manisa'nın Soma ilçesinde gerçekleştirilen aramada; 18 tarantula yavrusu, 1 Orange Baboon Tarantula, 1 Savan Varanı, 1 Nil Varanı ve 40 Dev Afrika Salyangozu olmak üzere toplam 61 yaban hayvanı ele geçirildi. CITES kapsamında koruma altında bulunan hayvanlar, gerekli işlemlerin ardından Bursa'daki Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Hayvanları yasa dışı ticarete konu eden şahsa, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı. Doğadaki her canlı, ait olduğu yaşamın parçasıdır"

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ŞAHSA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Yasa dışı ticarete konu edilen hayvanlar merkeze teslim edilirken, hayvanları ticarete konu eden kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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