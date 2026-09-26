YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, fon skandalı tartışmaları sürerken AKP’li eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında Türkiye'nin gündemini sarsacak bir iddia da bulundu. Emre, AKP'li Kaya’nın SPK’nın daha sonra suç duyurusunda bulunduğu Özata Denizcilik hisselerinde (Borsada OZATD ismi ile işlem görüyordu) işlem yaptığını, skandal patlamadan önce 63 milyon liralık yatırımla 1 milyar 344 milyon lira çektiğini öne sürdü. Ayrıca fon skandalında Özata Denizcilik patronları gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Özata Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ataseven ve oğlu olan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gökhan Ataseven, dünkü tutuklanan 19 kişi arasındaydı.

“1 MİLYAR 344 MİLYON LİRA ÇEKTİ"

Emre, Kaya’nın Özat hisselerinden 8 Nisan’da alım yaptığını, eylül ayında ise bu hisseleri sattığını iddia etti.

Emre, "Bakın, 255 liradan Özat hisseden, 250 bin adet almış" diyerek, Kaya’nın 63 milyon 359 bin lira yatırdığını ve 1 milyar 344 milyon lira çektiğini söyledi.,

Emre'nin iddiasına göre bu 1 milyar liralık çekim fon skandalının patladığı eylül ayında günler öncesinden çekildi.

EŞİ İÇİN DE HİSSE İDDİASI

Emre, Kaya’nın eşi İlyas Kaya’nın da aynı hisseden işlem yaptığını iddia etti. Emre’nin açıklamasına göre İlyas Kaya, 255 liradan 150 bin adet hisse aldı ve 4 bin 482 liradan satış yaptı.

Emre, İlyas Kaya’nın 99 milyon 687 bin lira yatırıp 826 milyon lira çektiğini ileri sürdü.

“BİRİLERİ KULAĞINA FISILDAMIŞ”

İşlemlerin 8 Nisan’da başladığını söyleyen Emre, eylül ayında peş peşe satış yapıldığını belirtti. Emre, para çekme işlemlerinin 4-5 ayrı işlemle gerçekleştiğini öne sürdü.

Emre, açıklamasında bir hesap numarasına da işaret ederek, "TR 100.... sonunda. Hesap numaralarından biri." dedi.

“KARI KOCA İKİ MİLYAR VURGUN YAPIYORSUNUZ”

YENİ Parti Sözcüsü Emre, açıklamasında hükümeti de hedef aldı. Emre, asgari ücretli ve emeklilerin geçim sıkıntısına dikkat çekerek, kaynak olmadığı yönündeki açıklamaları eleştirdi.

Emre, "Siz karı koca, bir kalemde iki milyar vurgun yapıyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz bu tek mi? Bakın, daha çok şeyler çıkacak. Daha çok çıkacak. Emin olun, bu ülkenin dürüst, namuslu, işini yapan memurları var. Emin olun. Ve isyan ediyorlar. Ortaya delilleriyle, belgeleriyle koyduk. Şimdi bakalım ne olacak?" ifadelerini kullandı.

ÖZATA İÇİN SPK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Sermaye Piyasası Kurulu, Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ’nin pay piyasasında yapılan işlemlere ilişkin incelemesini daha önce tamamlamıştı.

Kurul, inceleme sonucunda aralarında Tera Yatırım Teknoloji Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’in de bulunduğu 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar vermişti.

SPK ayrıca Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Tera Portföy Yönetimi AŞ ve 11 kişi hakkında 2 yıl süreyle işlem yasağı uygulamıştı. Kurul, 5 kişinin tüm lisanslarının da yasak süresi boyunca iptal edilmesine karar vermişti.

SPK kararında, Özata Denizcilik pay piyasasındaki işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107’nci maddesi kapsamında değerlendirildiği belirtilmişti.

İŞTE ZEYNEL EMRE'NİN KONUŞMASININ TAMAMI

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre Partisinin Bahçelievler 1. Olağan İlçe Kongresi’ndeki konuşması da tam olarak şöyle:

"Mesela holdinglerden biri 2025 yılında 46 liradan halka arz oluyor. 20 ayda 46 liradan 4 bin liraya çıkıyor hisse senedinin tanesi. Hiçbir üretim yok… AKP Genel Merkezinde, genel merkez düzeyinde, bakanlık yapmış isimler düzeyinde var mıdır acaba? Soruşturma kapsamında ismi geçen. Soruyoruz dedik, geçen hafta bir basın toplantısıyla. Ses geldi mi, gelmedi mi? Yine sorduk dedik ki ya Maliye Bakanı ve SPK Başkanı 10 ay önce şüpheli işlemler olduğunu söylemiş. 10 ay boyunca neden kimse bu işlemlerin durdurulması için bir şey yapmamış. Faaliyetine izin vermiş. Çünkü kendi paraları var, eşlerinin dostlarının paraları var. Onları çekmek istiyorlar. AKP Genel Başkan Yardımcısı, şu an görevde. Fatma Betül Sayan Kaya, daha önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, yani gerek ülkemizdeki yoksul çocukların, şiddet gören kadınların sosyal politikalar anlamında gerçekten zor durumda olan insanların haklarını savunan amacıyla göreve getirilmiş bakan. Şimdiki görevi de Sosyal Politikalar Başkanı, yani partide de aynı görevi yapsın diye o göreve getirmişler. Bu hanımefendi ne yapmış? 8 Nisan’da başlıyor. Bakın, 255 liradan Özat hisseden, 250 bin adet almış. Eylül ayına geldiğinde bunun Türkiye de şimdi buradan duyacak, 4 bin 482 liradan satmış. Bakın 250 almış, 4 bin 882 liradan satmış. Ne kadar yatırmış? 63 milyon 359 bin para yatırmış. 1 milyar 344 milyon lira çekmiş. 4 ayda. Şimdi bu ülkede bakanlık, milletvekilliği yapmış, bu millet sizi böyle onurlandırmış, ödüllendirmiş. Yetmemiş size bu Türkiye’de hangi işe para yatırsanız 20 kata yakın normal bir kar olmayacağını bilmesi gereken pozisyonda biri değil mi? 255 lira neresi, 4 bin 482 lira.

İlyas Kaya, hanımefendinin eşi. Kendi tek başına da yapmamış.

255 liradan 150 bin adet hisse almış. 4482 liradan satmış. 99 milyon 687 bin yatırmış, 826 milyon çekmiş. Ana hisse Özat. İki tane daha, bunlara nispeten az hisse aldıkları yer var.

Peki değerli arkadaşlar, işlem ne zaman başlamış? 8 Nisan'da başlamış. Başlama tarihi 8 Nisan. 16 Eylül olmadan, eylül ayı içerisinde birileri kulağına fısıldamış. Peş peşe bu paraları çekmişler. 4-5 ayrı işlemde. Dördü Türkiye uzantılı hesap numarası, bir tanesi Türkiye uzantılı değil, EFT. Bir örnek olsun, hesap numarasını da söyleyeyim. Şimdi ne söylesek inkar ediyorlar ya, hesap numarasını da söyleyelim. TR 100.... sonunda. Hesap numaralarından biri.

Şimdi değerli arkadaşlar. Kime neyi anlatalım? Bakın, kime neyi anlatalım? Çeyrek yüzyıldır Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, bu partiye oy veren vatandaşların gözünü açması için biz daha ne anlatalım? Sürekli 'Partimizi yolsuzlukla bir araya getirmek isteyenlere karşı sizin belgeniz, deliliniz ne?' diyordunuz. Biz size anlatıyoruz işte. Çöktünüz, rakam veriyoruz.

Ve siz milyonlarca gariban insanı dolandırdınız. Biz diyoruz ki asgari ücretli 28 bin lirayla nasıl geçinsin, emekli 23 bin lirayla nasıl geçinsin? 'Kaynak yok' diyorlar. Yokmuş değil mi kaynak? Kaynak yok. Peki değerli arkadaşlar, dün Anayasa Mahkemesi önünde intihar eden o emeklinin hakkı, hukuku ne olacak?

Biz Genel Başkanımızla birlikte illere ziyaretlerde bulunuyoruz. İşsizlerin hali, emeklinin hali, çocuklu insanların hali... Bakın, Sosyal Politikalar Başkanı, neyle ilgilenecek? Bugün TÜİK rakamlarına göre her 100 çocuktan 32'si, çocuk yatağa aç giriyor. Gelişim bozukluğu yaşıyor yetersiz beslenmeden ötürü.

Siz karı koca, bir kalemde iki milyar vurgun yapıyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz bu tek mi? Bakın, daha çok şeyler çıkacak. Daha çok çıkacak. Emin olun, bu ülkenin dürüst, namuslu, işini yapan memurları var. Emin olun. Ve isyan ediyorlar.

Ortaya delilleriyle, belgeleriyle koyduk. Şimdi bakalım ne olacak?"