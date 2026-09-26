Son Dakika | Fon soruşturmasında yeni gelişme: 7 şirket incelenecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturmasında yeni bir inceleme başlatıldı.

Başsavcılık, Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden soruşturma kapsamındaki fonlara ilişkin ayrıntılı yatırımcı ve işlem kayıtlarını istedi.

7 ŞİRKETE AİT FONLAR İNCELEMEDE

Savcılık yazısında; Pusula Finans Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ile Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. bağlantılı fonlara ilişkin kayıtların incelenmesi talep edildi.

Soruşturmanın, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ile Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

KURULUŞLARINDAN TASFİYE TARİHİNE KADAR TÜM YATIRIMCI HAREKETLERİ İSTENDİ

Başsavcılık, MKK’dan söz konusu fonlara ilişkin SPK'nın tasfiye kararları aldığı tarihe kadar gerçekleşen yatırımcı bazlı hareketlerin tespit edilmesini istedi.

Yatırımcıların fonlardaki alım-satım işlemlerinin TL karşılıkları, mevcut hesaplardaki katılma payı değerleri, pay oranları gibi verilerin tespiti yapılacak. Veriler Başsavcılığa iletilecek.

Böylece soruşturma kapsamında fonlardaki dönemsel hareketlilikler ve para trafiğinin ayrıntılı biçimde incelenmesi hedefleniyor.

KRİTİK SON 3 AY İÇİN AYRI BİR İNCELEME YÜRÜTÜLÜYOR

Savcılığın müzekkeresinde dikkat çeken bir diğer talep ise Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 dönemine ilişkin oldu.

Başsavcılık, söz konusu üç aylık dönemde fonlardan çıkış yapan yatırımcılara ilişkin adet, tutar ve bakiye bilgilerinin ayrıca tespit edilerek ivedilikle gönderilmesini istedi.

Bu kayıtlarla, tasfiye sürecine yaklaşılırken fonlardan gerçekleşen çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımı soruşturma dosyasında incelenecek.

MKK KAYITLARI DOSYAYA GİRECEK

MKK tarafından gönderilecek veriler, soruşturma dosyasındaki diğer mali kayıtlarla değerlendirilecek. Başsavcılığın özellikle tasfiye öncesindeki son üç aylık döneme ilişkin ayrıca veri istemesiyle soruşturmanın bundan sonraki aşamasında fonlardan çıkış yapan yatırımcılar ile çıkışların tutar ve zamanlamasının ayrıntılı şekilde incelenecek.