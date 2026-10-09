Görenler şoke oldu: Sokak ortasında soyunup duş aldı

İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Bağdat Caddesi’nde kaydedilen görüntüler, çevredeki vatandaşların şaşkınlık yaşamasına neden oldu. Cadde üzerinde bulunan tarihi bir çeşmede bir kişinin üstünü çıkararak yıkandığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kişinin altındaki pantolonu çıkarmadan çeşmeden akan suyla duş aldığı görüldü.

ÜSTÜ ÇIPLAK ALTI PANTOLONLU

Bağdat Caddesi’nde yaşanan olay sırasında çevrede bulunan vatandaşlar, çeşmede yıkanan kişiyi şaşkınlıkla izledi. Üstü çıplak, altı pantolonlu olan kişi ise etrafındaki insanların bakışlarına aldırış etmeden yıkanmayı sürdürdü.

O sırada görüntüleri kayda alan vatandaşın şaşkınlığı da kameralara yansıdı. Cadde üzerinde bulunan tarihi çeşmeyi kullanarak duş alan kişiyi gören diğer vatandaşlar da karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.