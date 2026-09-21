Gören bir daha baktı... Bu otomobil plakası tüm kentte ortalığı karıştırdı

Gaziantep kent merkezinde çekildiği belirtilen ve sosyal medyada paylaşılan araç görüntüleri kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Görüntülerde, tescilli resmi plakaları yerine üzerinde “Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanlığı” yazılı plakalar bulunan araçların trafikte seyretmesi dikkat çekti. Görüntüleri gören vatandaşlar, söz konusu araçlarla ilgili emniyet birimlerinin işlem yapması çağrısında bulundu.

VATANDAŞLARDAN EMNİYETE ÇAĞRI

Resmi niteliği ve yasal geçerliliği bulunmayan plakalarla trafiğe çıkan araçların görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarını etiketledi. Paylaşımlarda, araçlar hakkında derhal işlem yapılması talep edildi.

ÜLKÜ OCAKLARI'NDAN AÇIKLAMA

Görüntülerin tepki çekmesinin ardından Ülkü Ocakları tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Söz konusu araçların Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanlığı'nın kurumsal yapısıyla herhangi bir bağlantısının bulunmadığı belirtildi. Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanı Cenk Gece'nin ise durumdan haberdar olur olmaz bizzat emniyet birimlerine başvurarak şikayetçi olduğu öğrenildi.

ARAÇLAR TRAFİKTEN MENEDİLDİ

Gece'nin şikayeti üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yasalara aykırı şekilde özel yazı tesciliyle trafiğe çıkan şüpheli araçlar tespit edildi. Araçlara gerekli cezai işlemler uygulanırken, söz konusu araçların trafikten menedildiği bildirildi.

BU İLK DEĞİL

Öte yandan bu plakanın daha önce ağustos ayında farklı bir araçta görüldüğü ve yine kentte tepki çektiği anlaşıldı. Aracın sürücüsüne ceza kesilerek 30 gün süreyle trafikten men edildiği ortaya çıktı. (Sözcü)