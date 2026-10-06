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Göğü ak pelikanlar kapladı: Seyre doyum olmadı

Hatay Yayladağı'nda ak pelikan sürülerinin sonbahar göçü güzel manzaralar oluşturdu.

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Hatay’ın Yayladağı ilçesinde ak pelikan sürülerinin sonbahar göçü, seyre doyum olmayan manzaralar oluşturdu. Türkiye’nin en önemli göçmen kuş rotalarından biri olan Hatay'ın Yayladağı ilçesinde sonbahar göçü hareketliliği tüm hızıyla devam ediyor. Avrupa ve Asya kıtaları genelindeki üreme alanlarından kış mevsimini geçirmek için daha güneydeki kışlama bölgelerine doğru göç eden ak pelikan sürüleri, Yayladağı'nın Sebenoba Mahallesi semalarında görüntülendi.

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Sürü halinde Yayladağı'nın Sebenoba Mahallesi semalarını kaplayan ve gökyüzünde süzülen ak pelikanlar, oluşturdukları görüntüyle seyrine doyum olmayan bir manzara oluşturdu.

Bölgede kışlıklarına göç eden ak pelikan sürülerinin gökyüzündeki yolculuğu, kuş gözlemciliği yapan vatandaş Nurettin Vursun’un cep telefonu kamerasına takıldı. Vursun o anları saniye saaniye görüntüledi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Hatay Göç
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