Fabrika inşaatında acı ölüm... İşçi su kuyusuna düştü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde fabrika inşaatında çalışan 36 yaşındaki Rasim Tezcan, şantiye alanında yaklaşık 6 metre derinliğindeki su kuyusuna düşerek hayatını kaybetti.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 4'üncü Cadde üzerinde yapımı devam eden fabrika inşaatında çalışan işçilerden Rasim Tezcan isimli vatandaş, henüz belirlenemeyen nedenle şantiye alanında ağzı açık olan su kuyusuna düştü. Yaklaşık 6 metre derinliğindeki su kuyusuna Tezcan'ın düştüğünü gören fabrika inşaatında çalışan diğer işçilerin ihbarıyla şantiyeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kuyudan çıkarılan ve Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rasim Tezcan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Tezcan'ın çalışma arkadaşları da hastane önünde büyük üzüntü yaşandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)