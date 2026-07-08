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F-35'lere yeşil ışık yanınca S-400'lerin kaderi belli oldu

Trump'ın F-35'lere yeşil ışık yakmasının ardından ABD'nin yaptırımlarına neden olan Rus menşeili S400 hava savunma sistemlerinin BAE'ye gönderileceği iddia edildi.

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F-35'lere yeşil ışık yanınca S-400'lerin kaderi belli oldu
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ABD Başkanı Trump Ankara'daki NATO zirvesinde Türkiye'nin parasını verip alamadığı F-35'lerin 'müjdesini' verdi. Trump aynı zamanda Türkiye'nin Rus menşeili S400'ler nedeniyle yıllardır maruz kaldığı CAATSA yaptırımlarının da kaldırılacağını açıkladı.

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S400'LERİN KADERİ BELLİ OLDU

F-35'lere yeşil ışığın yakılmasının ardından S400'lerin kaderi de belli olmaya başladı. Gazete Oksijen'den Metin Kaan Kurtuluş'un yazısına göre Rus yapımı bu hava savunma sistemlerinni BAE'ye gönderileceği formül gündemde.

F-35'LER İÇİN S400'LERDEN VAZGEÇİLMESİ GEREKİYOR

2020 yılından beri CAATSA yaptırımlarının uygulanmasının nedeni olan S400'ler, Türkiye'nin elinde olduğu sürece F-35'lerin satışı yasaklanmıştı. ABD yasalarına göre F-35'lerin gelmesi için S400'lerin elden çıkarılması gerekiyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI KAYNAKLARI...

Yazıya göre Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Türkiye'deki S400'lerin BAE'ye gönderilmesinin gündemde olduğunu aktardı. Gönderilen sistemlerin Dubai'ye konuşlandırılacağı, bu adımla beraber ABD yapımı Patriot hava savunma sistemlerinin de Türkiye'ye satılmasına da sıcak bakıldığı belirtildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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