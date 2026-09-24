Erdoğan'dan "Çerçeve Yasa" şartı: Uygulanması için fiilen silah bırakmaları gerek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere bulunduğu ABD'nin New York kentinde gazetecilerin sorulaarını yanıtladı. Erdoğan, gazetecilerle Türkevi'nde buluştu.

Söyleşi sırasında Erdoğan'a, "Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama hakkında bilgi rica edeceğim Sayın Cumhurbaşkanım. Öncelikle örgütün silah bırakma safhasına geçip geçmediğiyle ilgili bizimle son bilgileri paylaşır mısınız?" sorusu yöneltildi.

"ÇERÇEVE YASANIN UYGULANMASI İÇİN ÖRGÜTÜN SİLAH BIRAKMASI GEREK"

Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" adı verilen sürece dair sorulan soruya şu yanıtı verdi:

"Terörsüz Türkiye bizim için malum günübirlik bir mesele değil. Bu, Türkiye'nin yaklaşık yarım asırlık bir sorundan kurtulması meselesidir. Bildiğiniz gibi yasal çerçeveyi Türkiye Büyük Millet Meclisi ortaya koydu. İlgili mekanizmalar kuruldu, kuruluyor. İlgili kurumlarımız sahada ve gerekli takipleri yapıyorlar. Çerçeve yasanın uygulanabilmesi için örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye sürecinin tamamlanması gerekir. Bunun nasıl tespit ve teyit edileceği de bellidir.

"SÜREÇ KONTROL ALTINDA İLERLİYOR"

Süreç ilgili birimlerimizin kontrolünde adım adım ilerliyor. Meclisimiz de yasada tanımlanmış çerçevede sürece katkı verecek ve Türkiye, inşallah, birlik ve beraberlik içinde terör defterini kapatacaktır.

"BİZE YANSIYAN BİR SORUN YOK, NETİCE YAKIN"

Buna takoz koymaya çalışanlar kuşkusuz vardır. Terör endüstrisinin paydaşları bu defterlerin kapanmasını tabii ki istemiyor. Ama biz bunlara bekledikleri fırsatı vermeyeceğiz. Cumhur İttifakı olarak, devlet olarak bu konuda kararlıyız. Hasılı kelam, bize yansıyan bir sorun yok. Süreç ilerliyor ve inşallah neticeye de uzak olmayan bir zamanda ulaşacağız"