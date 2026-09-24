Erdoğan’dan F-35 açıklaması: Artık somut adımlara dönüşmesini bekliyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin New York kentindeki Türkevi’nde gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide Türkiye-ABD ilişkileri, F-35 programı, Eurofighter ve yerli savunma sanayisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Birleşmiş Milletler’in 81’inci Genel Kurulu’na katılmak üzere New York’ta bulunan Erdoğan, Genel Kurul çalışmalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazetecilerden gelen F-35 sorusunu yanıtlayan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile konuyu NATO Zirvesi’nde de görüştüklerini belirtti. Trump’ın Türkiye’nin F-35 programına dönüşü konusunda olumlu bir irade ortaya koyduğunu söyleyen Erdoğan, bu iradenin artık somut adımlara dönüşmesini beklediklerini ifade etti. Erdoğan, “Bu konuda temaslarımızı sürdürüyoruz. Netice alacağımıza inanıyorum” dedi.

TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilere de değinen Erdoğan, Trump ile ikili ilişkilerinin Türkiye-ABD ilişkilerine ivme kazandırdığını söyleyerek, “Sayın Trump ile ikili ilişkimiz Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerine de ivme kazandırdı. İki ülke arasındaki iş birliği, bir önceki yönetim dönemine nazaran bir hayli mesafe almış durumda. İnanıyorum ki, burada da durmayacak ve daha ileri hedeflere ulaşacağız.” ifade etti.

“BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN YERLİ SAVUNMA SANAYİMİZ”

Savunma sanayisinde Türkiye’nin kendi imkanlarını geliştirmesinin önemli olduğunu belirten Erdoğan, yerli üretime dikkat çekti.

Erdoğan, “Tabii bizim için önemli olan yerli savunma sanayimiz. Bu bizim için çok çok önemli. KAAN başta olmak üzere kendi savaş uçağımızı, hava savunma sistemlerimizi ve savunma sanayi kabiliyetlerimizi üretmek istiyoruz.” diye konuştu.

EUROFİGHTER GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Erdoğan, İngiltere Başbakanı ile de görüştüğünü belirterek Eurofighter konusunda yürütülen çalışmalara değindi.

Eurofighter konusunda İngiltere ile atılacak adımların ve çalışmaların devam ettiğini belirten Erdoğan, “Bu arada işte İngiltere Başbakanı ile de görüşmemizi yaptık. Onlarla da Eurofighter konusundaki adımlarımız, çalışmamız devam ediyor. Türkiye'nin güvenliği, savunma ihtiyaçları ve stratejik hedefleri var. Hedeflerimiz için çalışacak, geri adım inşallah atmayacağız.” dedi.