Eğlence mekânına üst üste saldırı gerçekleşti! 4 yaralı 6 gözaltı

İstanbul Nişantaşı'nda bulunan bir eğlence mekânına 2 gün arayla 2 silahlı saldırı düzenlendi. İlk saldırı sırasında 22 yaşındaki Kerem E., Hami Y. ve 28 yaşındaki güvenlik görevlisi Tolga Ç. yaralandı.

İkinci saldırıda ise 27 yaşındaki güvenlik görevlisi Yasin B. kasığından yaralandı. Öte yandan saldırı anında bir kurşun da çevrede bulunan mağazanın camına isabet etti. Olayla ilgili çalışmalar sonucunda 6 şüpheli gözaltına alındı, ayrıca 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

30 Mayıs Cumartesi günü saat 04.55 saatlerinde gerçekleşen olay, Şişli Nişantaşı’nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre eğlence mekânının önündeki Kerem E., Hami Y. ve güvenlik görevlisi Tolga Ç. silahlı saldırıya uğradı. Ardından ateş açılmasının sonucunda Kerem E., Hami Y. ve Tolga Ç. ayağından yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahale yapmasının ardından yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Öte yandan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi. Ayrıca polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme ile 2 boş kovan, 1 mermi ve tabanca tespit edildi.

2 GÜN ARAYLA ATEŞ AÇILDI

1 Haziran Pazartesi günü saat 05.20 sularında ise aynı eğlence mekânına tekrar saldırı düzenlendi. İddiaya göre kasklı ve siyah kıyafetli bir kişi, iş yerinin bulunduğu konuma doğru tabanca ile ateş açtı. Olayda eğlence mekânının güvenlik görevlisi çalışanı Yasin B., kasığından yaralandı. Öte yandan açılan ateş sırasında kurşun yanda bulunan mağazanın vitrin camına isabet etti. Saldırının ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

7 BOŞ KOVAN TESPİTİ

Yasin B., sağlık ekiplerinin ilk müdahale yapmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Yasin B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Daha sonra polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 7 adet boş kovan ve 1 mermi tespit edildi.

OLAYLA İLGİLİ 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İstihbarat Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şişli Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin olayın aydınlığa kavuşması ve şüphelilerin yakalanması için yürüttüğü koordineli çalışmalarda, Ahmet A., Hüseyin A., Erol A., Ünal İ., Yusuf D. ve İbrahim İ. gözaltına alındı. Öte yandan incelemede 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)