Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi silahla vurularak, 6 kişi ise taş ve sopa darbeleriyle yaralandı. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Silah, taş, sopa... Kocaeli'de aileler birbirine girdi: 10 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Gölcük ilçesi Hisareyn Merkez Mahallesi Kosova Caddesi'nde meydana geldi. İki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

SİLAH, TAŞ VE SOPALI KAVGA

Kavgada iki aile birbirlerine silah, taş ve sopayla saldırdı. Olayda C.Ş., F.Ş., F.Ş. ve İ.Ş. silahla vurularak yaralandı. Y.Ş., E.Ş., F.Ş., C.Ş., G.Ş. ile Y.Ş. ise taş ve sopa darbeleriyle yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Necati Çelik Devlet Hastanesi ile ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı.

BİR ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polisin olayla ilgili yaptığı çalışmada şüphelilerin O.A. ve M.A. olduğu belirlendi. Şüphelilerden O.A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
