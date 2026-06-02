Kapı kapı dolaşıp dehşet saçtı! Aynı aileden 6 kişi ölü bulundu

ABD’nin Iowa eyaletinde bulunan Muscatine kentinde gece saatlerinde yaşanan silahlı saldırı, küçük yerleşim yerini yasa boğdu. Polis kaynaklarının aktardığı bilgilere göre olay, birbirine yakın üç farklı noktada meydana geldi ve toplam 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

Yetkililer, olayların başlangıcında aynı evde bulunan dört kişinin vurularak öldürüldüğünü, kısa süre sonra yapılan aramalarda ise bir başka konutta ve yakın mesafedeki bir iş yerinde iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Böylece saldırıların kent içinde genişleyen bir şiddet zincirine dönüştüğü belirlendi.

KENDİ YAŞAMINA SON VERDİ

Soruşturmayı yürüten Muscatine Polisi, saldırının failinin Ryan Willis McFarland olduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerde McFarland’ın olayların ardından bölgeden uzaklaşarak nehir kenarına gittiği ve burada yaşamına son verdiği ifade edildi.

Polis, ilk bulguların olayın rastgele bir saldırı olmadığını, aile içi anlaşmazlık zemininde gelişen bir krizden kaynaklandığını ortaya koyduğunu duyurdu. Ayrıca hayatını kaybedenlerin tamamının şüpheliyle akrabalık bağı bulunan kişiler olduğu belirtildi.

Kentte güvenlik güçleri geniş çaplı inceleme başlatırken, olayın neden bu noktaya geldiğine ilişkin detaylı soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)