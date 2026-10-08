Doktorlardan 'scrubs' eylemi!

Hekim Birliği Sendikası, sağlık profesyonellerine dağıtılan görev formalarına ilişkin Sağlık Bakanlığı ile yürütülen yazışmalar ve sendikal eylem süreci hakkında üyelerine bilgilendirme yaptı.

Sendika, 13 Temmuz 2026’da Sağlık Bakanlığına başvurarak kumaş karışım oranları, gramaj, hava geçirgenliği, nem tutma, antibakteriyel ve sıvı itici özellikler, esneklik ve dikiş kalitesi gibi kriterleri belirleyen ulusal ölçekte bağlayıcı bir teknik şartname hazırlanmasını talep ettiğini bildirdi.

"TALEPLERİMİZ HENÜZ KARŞILANMADI"

Hekim Birliği, Bakanlık yazışmalarında genel bir teknik şartname hazırlanabileceği yönünde değerlendirme bulunduğunu ancak bağlayıcı bir ulusal şartnamenin yürürlüğe konulmadığını belirtti.

Açıklamada, mevcut formaların kumaş analizleri ve kapsamlı laboratuvar sonuçlarının paylaşılmadığı, terleme, nem tutma, koku, tahriş ve alerjik yakınmaların nasıl değerlendirileceğinin açıklanmadığı, uygunsuz ürünlerin değiştirilmesine ilişkin somut bir uygulamanın da bildirilmediği kaydedildi.

"SCRUBS GİYMEME EYLEMİ DEVAM EDİYOR"

Sendika, 22 Eylül 2026 tarihli Merkez Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, dağıtılan formaların güvenliği ve kullanım uygunluğu bilimsel ve teknik olarak ortaya konulana kadar scrubs giymeme eyleminin sürdüğünü açıkladı.

Üyelerden hava almama, aşırı terletme, nem tutma, petrol benzeri koku, cilt tahrişi ve alerjik yakınmalar geldiği belirtilirken, TÜBİTAK’ın ilk incelemesinde ürünlerin mevcut teknik şartnameye uygun bulunduğu bilgisinin de bulunduğu ifade edildi.

Hekim Birliği, “Mevcut şartnameye uygunluk ile şartnamenin sağlık profesyonellerinin çalışma koşulları bakımından yeterli ve güvenli olması aynı husus değildir” değerlendirmesinde bulundu.

BAĞLAYICI TEKNİK ŞARTNAME TALEBİ

Sendika; ülke genelinde bağlayıcı asgari teknik şartname hazırlanmasını, dağıtılan formaların bağımsız ve bilimsel yöntemlerle incelenmesini, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasını ve uygun olmayan ürünlerin değiştirilmesini talep etti.

Açıklamada, “Sağlık profesyonellerine yalnızca belirlenen renkte forma dağıtılması yeterli değildir. Bu kıyafetlerin sağlıklı, güvenli, dayanıklı ve çalışma koşullarına uygun olması zorunludur” denildi. (ANKA)