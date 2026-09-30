Sahte reçeteyle iki yıllık vurgun: Doktor onaylı ilaçlar parayla satıldı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu kurum ve kuruluşlarının zarara uğratılmasına yönelik kapsamlı bir inceleme yürüttü. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda; şüphelilerin 2022 ile 2024 yılları arasında, yalnızca doktor onayıyla verilebilen ilaçlara ait reçeteleri usulsüz şekilde düzenledikleri tespit edildi.

REÇETELİ İLAÇLARI EL ALTINDAN PARAYLA SATTILAR

Hazırlanan usulsüz reçeteler üzerinden temin edilen ilaçların sisteme kaydettirildiği, ardından bu ilaçların el altından üçüncü kişilere para karşılığında satıldığı saptandı. Zanlıların bu yöntemle organize bir şekilde kamu kurum ve kuruluşlarında nitelikli dolandırıcılık yaptıkları ve doğrudan kamu bütçesinde zarara yol açtıkları somut verilerle ortaya konuldu.

İKİ İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Elde edilen delillerin ardından emniyet güçleri, Gaziantep merkezli olmak üzere Aydın ilini de kapsayan operasyon için düğmeye bastı. Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda, resmi belgede sahtecilik yaparak haksız kazanç sağladığı ve kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN SORGUSU DEVAM EDİYOR

Resmi evrakta sahtecilik ve kamu kurumlarını dolandırma suçlamalarıyla gözaltına alınan 8 zanlı, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki yasal işlemlerinin sürdüğü bildirildi.