Davalarda yeni dönem: Hızla çözene, zoru göğüsleyene fazladan para ödenecek

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Daire Başkanı Turan Kuloğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıkladığı hakim ve cumhuriyet savcısı atamalarında hizmet puanı ve puan sıralamasının temel ölçüt olacağı yeni sistemi anlattı.

Yaklaşık 27 bin hakim ve cumhuriyet savcısının yoğun emeğinin birkaç istisnai gecikmenin gölgesinde kalmaması gerektiğinin altını çizen Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Daire Başkanı Turan Kuloğlu, uzun yıllardır devam eden dosyaları sonuçlandıran yargı mensuplarının teşvik edilmesinin amaçlandığını söyledi.

ZORLUKLARA GÖRE PUAN SİSTEMİ

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Daire Başkanı Turan Kuloğlu, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Meslektaşlarımızın performansının, görev yaptıkları yerlerin sosyal ve ekonomik şartlarının, ulaşım imkanlarının ve görev sırasında katlandıkları zorlukların objektif ölçütlerle değerlendirilerek puana dönüştürülmesi hedefleniyor.

Atamaların bu puan sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi ve meslektaşlarımızın kendi puanlarını açık biçimde görebilmesi sağlanacak.

Böylece atama kaynaklı küskünlüklerin ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Bir görev yerinin doğuda veya batıda olması, oradaki çalışma şartlarının ne kadar zor olduğunu tek başına göstermez. Doğuda olup şartları daha iyi olan bir yer de olabilir, batıda olup ulaşım ve hayat şartları çok daha zor olan bir yer de. Bu nedenle sadece doğu-batı ayrımına göre avantaj belirlemek yerine, görev yerinin gerçek şartlarının da dikkate alınması gerekir."

İLK UYGULAMA 2027 YAZINDA

Türkiye gazetesine konuşan Kuloğlu şöyle devam etti: Çalışılması daha fazla fedakarlık gerektiren yerlerin puanı daha yüksek tutulacak. Böylece bir taraftan bu yerlere yönelik tercihlerin artırılması, diğer taraftan da buralarda görev yapan meslektaşlarımızın daha sonra istedikleri görev yerlerine atanabilmeleri amaçlanıyor. Hedefimiz, puan esaslı yeni atama sisteminin ilk uygulamasını 2027 yılı yaz kararnamesiyle başlatmak.

"ADİL BİR SİSTEM KURULACAK"

Kişisel değerlendirmeler yerine objektif verilerin esas alındığı daha adil ve öngörülebilir bir sistem kurulacağını savunan Turan Kuloğlu, “Yargı sisteminde yaşanan her sorunu önemli kabul edecek, her gün yeni çözümler üreteceği ve sistemi daha dinamik hale getireceğiz. Nihai hedefimiz; eleştirileri ve gecikmeleri sıfıra indiren, halkımızın ve yargı mensuplarımızın memnuniyetini artıran, herkesin güvenle ‘İyi ki hakimler var’ diyebildiği bir yargı sistemi oluşturmak” dedi.