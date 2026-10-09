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Çeşme Belediyesi'ne operasyon: 11 kişiye tutuklama talebi

Çeşme Belediyesi’ndeki imar, fen işleri ve emlak süreçlerine ilişkin soruşturmada, adliyeye sevk edilen 12 kişiden 11'i tutuklama talebiyle sevk edildi.

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Çeşme Belediyesi'ne operasyon: 11 kişiye tutuklama talebi

İzmir’in Çeşme ilçesinde belediyenin imar, fen işleri ve emlak süreçlerine ilişkin yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen 12 kişiden 11’i hakkında tutuklama talebinde bulunuldu. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, belediyenin çeşitli birimlerinde müdür vekili olarak görev yapan isimler ve eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin de yer aldı. Şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklama ve adli kontrol talepleriyle mahkemeye sevk edildiği bildirildi.

11 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

İşlemleri tamamlanan 12 kişi Çeşme Adliyesi’ne götürüldü. Şüphelilerden 10’u ile başka bir suçtan tutuklu bulunan eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin hakkında, “suç örgütü kurma”, “yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “rüşvet”, “irtikap” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlamaları kapsamında tutuklama talep edildi. D.S.Y. ise adli kontrol uygulanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Çeşme Belediyesi operasyonu: 12 Kişi adliyeye sevk edildiÇeşme Belediyesi operasyonu: 12 Kişi adliyeye sevk edildi

NE OLMUŞTU?

Soruşturma, Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait bazı evrakların 5 Ekim’de belediyede çalışan bir temizlik işçisi tarafından yakılarak imha edilmeye çalışıldığı yönündeki ihbarın ardından gündeme geldi. İhbar üzerine Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri temizlik işçisini suçüstü yakaladı. Evrakların imha edilmesi yönündeki talimatın İmar ve Şehircilik Müdür Vekili B.S. tarafından verildiği iddia edildi.

Bu gelişmenin ardından Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, Fen İşleri Müdür Vekili F.Y., İmar ve Şehircilik Müdür Vekili B.S., Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Ç.B. ve eski Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin’in de aralarında bulunduğu 12 kişi, 7 Ekim’de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. (DHA-AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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