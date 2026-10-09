Çeşme Belediyesi operasyonu: 12 Kişi adliyeye sevk edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay’ın AKP’ye katıldığı gün Çeşme Belediyesi'ne operasyon düzenlenmişti.

İmar, fen işleri ve emlak süreçlerine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

12 KİŞİ ADLİYEDE

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, Çeşme Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili F.Y, Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili B.S. ve Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Ç.B. ile eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı O.G'nin de olduğu 12 kişinin işlemleri tamamlandı.

Gözaltındaki 12 kişi Çeşme Adliyesi'ne sevk edildi.