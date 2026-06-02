Çay ve pul biberde boya, dana etinden tek tırnaklı et çıktı: Bakanlık bir bir ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimlerinin ardından taklit ve tağşiş tespit edilen ürünlere ilişkin listeyi güncelledi. Paylaşılan listelerde et ürünlerinden baharatlara, çaydan bitkisel macunlara kadar birçok üründe sağlığı tehdit eden unsurlar ve hileler tespit edildi.

ÇAY VE PUL BİBERDE BOYA, DANA ETİNDE TEK TIRNAKLI ET

Tüketicilere dana eti adı altında tek tırnaklı et ve kanatlı eti yedirildiği belirlendi.

Mersin (Toroslar): ROMADO HAZIR YEMEK-AYŞE NUR GÖREN firmasının "Ehl-i Et" markalı Dana Kavurma (2500 gr) ürününde soya ve tek tırnaklı eti tespit edildi.

Mersin (Yenişehir): SY GROUP OTOMOTİV İNŞAAT GIDA...-STAR ET firmasının Çiğ Kuşbaşı Et (Dana-Kuzu Karışık) ürününde de tek tırnaklı eti bulundu.

Kahramanmaraş (Onikişubat): ERCAN USTA ET TANZİM-HATİCE ÖZAL işletmesinin Dana Kıyma ürününde hem kanatlı eti hem de tek tırnaklı eti saptandı.

BAHARAT, SİRKE VE ÇAYDA İZİN VERİLMEYEN BOYA TESPİTİ

Gıdaya renk vererek kaliteli göstermek amacıyla kullanılan illegal kimyasal boyalar listede yer aldı.

Ankara (Elmadağ): 19 PİDE KEBAB SALONU-RAMAZAN BÖLÜKBAŞ tarafından sunulan "Maraşim Biber ve Baharat" markalı Pul Biberde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya çıktı.

Kahramanmaraş (Onikişubat): OSMAN TERLİK firmasının "Karbi Baharat" markalı Pul Kırmızı Biberinde (Acı) boya tespit edildi.

Mersin (Toroslar): HEKİMHAN BİTKİSEL SANAYİ... şirketinin "Harrem" markalı Gül Sirkesinde (500 ml) gıdada kullanımı yasak boya bulundu.

Samsun (Tekkeköy): Çay üreticileri de boyaya başvurdu. DİMSAM ÇAY GIDA (Dimsam markası) ve ZENGİN ÇAY TİCARET (Ayder Timya ve Çay Zamanı markaları) firmalarının Siyah Çay ürünlerinde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi.

BİTKİSEL MACUNDA İLAÇ ETKEN MADDESİ, YOĞURTTA NATAMİSİN

Sağlık ve doğallık iddiasıyla satılan ürünler ile temel süt ürünleri de hileden nasibini aldı.

İstanbul (Esenyurt): FİTO FARMA İLAÇ İÇECEK... firmasının "Yağız" markasıyla ürettiği "Bitkisel Acıbadem, Karamürver, Çam Kozalağı, Kara Zencefilli Karışık Bitkisel Macun" içeriğinde ilaç etken maddesi saptandı.

Mersin (Mut): TALHA ACAR SÜT ÜRÜNLERİ firmasının "Mutlu Rasim Usta" markalı Tam Yağlı Yoğurdunda (2000 gr) küf ve maya oluşumunu engelleyen ancak sınırlandırılması/yasaklanması gereken bir koruyucu olan Natamisin tespit edildi.