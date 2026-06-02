Bakanlık 4 markayı açıkladı: Kaşar peyniri ve beyaz peynirde uygunsuzluk ortaya çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın güncellediği “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” listesine 4 peynir markası eklendi. Kaşar ve beyaz peynir ürünlerinde yapılan uygunsuzluklar tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen ürünlere ilişkin listesini güncelledi. 1 Haziran 2026 tarihinde yayımlanan “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” listesine 4 farklı peynir markası da eklendi.

Listede kaşar ve beyaz peynir ürünlerinde çeşitli uygunsuzluklar tespit edildi.

Doy Horeka, Fidan ve Başak Yaylası markalı kaşar peynirleri ile Doğuş markalı beyaz peynirde mevzuata aykırı bulgulara rastlandığı bildirildi.

Bazı ürünlerde yağ oranının düşük olduğu belirlenirken, iki üründe ise eritme tuzu tespit edildi.

4 FARKLI İLDEN MARKA YER ALDI

Listede yer alan ürünlerin Mersin, Kütahya, Karaman ve Osmaniye olmak üzere farklı illerde faaliyet gösteren firmalara ait olduğu görüldü.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşişle mücadele kapsamında denetimlerin aralıksız sürdüğünü ve uygunsuz ürünlerin kamuoyu ile paylaşılmaya devam edeceğini bildirdi.

