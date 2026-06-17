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Bursa'da iki gündür aranıyordu! 25 yaşındaki Yunus Emre’den acı haber

Bursa'da hakkında 2 gündür haber alınamayan 25 yaşındaki Yunus Emre Tünk'ün, Nilüfer Çayı'nda cansız bedeni bulundu.

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Bursa'da iki gündür aranıyordu! 25 yaşındaki Yunus Emre’den acı haber

Olay, saat 12.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı'ndaki Nilüfer Çayı'nda meydana geldi. İddiaya göre; bölgede devriye atan güvenlik görevlileri, çayın içinde hareketsiz yatan birinin olduğunu fark etti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hareketsiz kişinin öldüğünü belirlerken, incelemede cesedin Yunus Emre Tünk'e ait olduğu anlaşıldı.

Bursa'da iki gündür aranıyordu! 25 yaşındaki Yunus Emre’den acı haber - Resim : 1

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AİLESİ DÜN SABAH BÖLGEDE ARAMA YAPMIŞ

Tünk'ün, pazartesi günü evden çıktığı, bir daha kendisine ulaşılamadığı ve ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu belirtildi.

Bursa'da iki gündür aranıyordu! 25 yaşındaki Yunus Emre’den acı haber - Resim : 3

Ölüm haberi sonrası olay yerine gelen Tünk'ün yakınları, sinir krizi geçirirken; ailenin dün sabah bölgede arama yaptıkları ancak herhangi bir ize rastlamadıkları ortaya çıktı. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, Tünk'ün cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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