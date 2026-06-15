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Halk TV Türkiye Dereye giren 15 yaşındaki çocuktan acı haber

Dereye giren 15 yaşındaki çocuktan acı haber

Mersin'in Erdemli ilçesinde dereye giren 15 yaşındaki Suriye uyruklu Enes Muhammed Swed hayatını kaybetti. Çocuğun cansız bedeni, dere içindeki kayalıkların arasında sıkışmış halde bulundu.

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Dereye giren 15 yaşındaki çocuktan acı haber

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Limonlu Mahallesi'ndeki Lemas Deresi çevresinde ailesiyle piknik yapan 15 yaşındaki Suriye uyruklu Enes Muhammed Swed, dereye girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan çocuktan haber alamayan ailesi durumu yetkililere bildirdi. Sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekipler, dere çevresinde ve su altında geniş çaplı arama çalışması başlattı.

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CANSIZ BEDEN KAYALIKLAR ARASINDA BULUNDU

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, çocuğun cansız bedeni dere içindeki kayalıkların arasında sıkışmış halde tespit edildi. Cesedin bulunduğu noktadan çıkarılması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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