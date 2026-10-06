AYM hak ihlali kararı vermişti: Tayfun Kahraman'ın avukatından tahliye açıklaması

Anayasa Mahkemesi bugün Resmi Gazete’de Gezi hükümlüsü Tayfun Kahraman için ikinci kez verdiği hak ihlali ve yeniden yargılama kararına ilişkin gerekçeli kararı yayınladı.

Anayasa Mahkemesi, Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Tayfun Kahraman’ın adil yargılanma ve bireysel başvuru haklarının ihlal edildiğine hükmederek yeniden yargılama yapılmasına ve Kahraman’a 100 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Kararın resmiyet kazanmasının ardından Kahraman’ın yeniden yargılanıp yargılanmayacağı veya tahliye kararı verilip verilmeyeceği soruları cevaplanmayı bekliyor.

Konuya ilişkin bugün TBMM’de açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “karar ortada tartışılacak bir şey yok” diyerek kararın uygulanması gerektiğini ifade etti.

BirGün’e konuşan Tayfun Kahraman'ın avukatı Cansu Çifçi kararı değerlendirdi. Çiftçi, "Gelinen aşamada bir an önce tahliyesinin de verilmesi gerekiyor" dedi.

Çiftçi açıklamalarında “Bu kararda da şundan bahsediyor: ‘Ben Anayasa Mahkemesi olarak bir karar verdim. İlk derece mahkemesi olarak yahut herhangi bir idari yargı, idari merci olarak Senin bu kararını ben beğenmedim, bu şekilde uygun bulmadım, bana göre değil' deyip uygulamama hakkın yok, yetkin yok. Ben gücümü Anayasa'dan alıyorum ve Anayasa'nın hükümleri açıktır. Âmir hükümlerine de baktığımızda zaten Anayasa Mahkemesi kararlarının herkes tarafından amasız, fakatsız şekilde uygulanmak zorunda olduğu, Anayasa Mahkemesi kararlarının kanun gücü nispetinde olduğunu vurgulamıştır” ifadelerini kullandı.

TAYFUN KAHRAMAN NE ZAMAN TAHLİYE EDİLECEK?

Çiftçi tahliye edilecek mi sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

“İlk kararda da tutuklukla ilgili değerlendirmeyi ilk derece mahkemesine bırakmıştı. Bunu ayrı bir tarafa koyuyorum. Şu anki vermiş olduğu kararda ise yine işte karşı oy, ek kararla ilgili kısımlarda gerekçelerde baktığımızda kararda, aslında Tayfun Kahraman'ın tahliyesinin de gerektiği bahsediliyor. Tayfun Kahraman'ın haklılığına, masumiyetine ilişkin olan, daha sonrasında değerlendirilmeyen delillerden bahsettiğimiz için esasla ilgili böyle bir durum var; bunu koyalım bir kenara. Tayfun Kahraman'ın sağlık durumu, Tayfun Kahraman'ın tutuklukta geçirdiği süre, Tayfun Kahraman hakkında verilen iki kere üst üste bu şekilde AYM kararı verilmesi, Tayfun Kahraman'ın artık tutuklu bir şekilde yargılanmasını gerektirecek bir husus olmadığını bize vurguluyor.

Bir an önce aslında ilk derece mahkemesinin herhangi bir tartışmaya açık olmadan yargılamanın yenilenmesine dair, yani dosya yeni bir esas vermesi gerekiyor, buna dair karar oluşturup bizce de aslında tensiben de tahliye kararı vermesi gerekiyor. Çünkü tutuklu kimi yargılarsınız? Katalog suçlardan, tutuklu. Yani yargılama ihtimali değerlendirilir. Delil karartma ihtimali vardır, kaçma şüphesi vardır, işte müştekilere, tanıklara bir baskı yapma durumu söz konusudur vesaire. Ama burada bu şekilde bir durum söz konusu değil. Zaten karar da ortadan kalktığı için, mahkûmiyet kararı da... Bu sebeple gelinen aşamada bir an önce aslında tahliyesinin de verilmesi gerekiyor.”