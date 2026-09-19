Atıl tarım arazilerinde düğmeye basıldı: Yeni dönem için 5 kritik soru ve cevabı

Tarım ve Orman Bakanlığının tarımsal üretime kazandırılmayan arazilerin değerlendirilmesi amacıyla başlattığı sezonluk kiralama uygulamasında ilan süreci devam ediyor. 1 Eylül'de başlayan çalışmalar kapsamında, işlenmeyen tarım arazilerinin tespit edilerek üretime kazandırılması hedefleniyor.

Bakanlık tarafından yürütülen uygulamayla uzun süredir kullanılmayan veya çeşitli nedenlerle tarımsal faaliyet gerçekleştirilmeyen arazilerin üretim kapasitesinden yararlanılması amaçlanıyor. Bu kapsamda belirlenen araziler, sezonluk olarak kiralanarak yeniden tarımsal üretimin parçası haline getirilecek.

HEDEF: ATIL TARIM ALANLARININ GERİ KAZANDIRILMASI

Kiralanan arazilerin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil edilmesi ve tarımsal üretim planlaması doğrultusunda değerlendirilmesi planlanıyor. Böylece atıl durumda bulunan tarım alanlarının ekonomiye kazandırılması, üretim kapasitesinin artırılması ve gıda arz güvenliğinin desteklenmesi hedefleniyor.

1 Eylül'de başlayan süreçte değerlendirilen işlenmeyen tarım arazilerine ilişkin ilanların yayımlanmasına devam edilirken, uygulamanın üretim dışında kalan tarım alanlarının etkin biçimde kullanılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

5 SORUDA İŞLENMEYEN TARIM ARAZİLERİNİN KİRALANMASI

İşlenmeyen tarım arazilerinin sezonluk olarak tarımsal amaçlı kiraya verilmesine ilişkin merak edilen 5 soru ve yanıtları şöyle:

1- Üst üste kaç yıl işlenmeyen tarım arazileri kiralama kapsamında değerlendiriliyor?

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında, farklı gerekçelerle üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazileri, kira bedelleri maliklerine ödenerek tarımsal üretimde kullanılmak üzere Bakanlıkça sezonluk olarak kiraya veriliyor.

2- İşlenmeyen tarım arazilerinin tespiti ve ilan süreci nasıl ilerliyor?

2026 üretim yılı için il ve ilçe düzeyinde oluşturulan Arazi Tespit Komisyonlarınca işlenmeyen tarım arazilerine yönelik tespit çalışmaları tamamlandı. Kiralama kapsamında değerlendirilen arazilere ilişkin ilan süreci ise 1 Eylül'de başladı.

3- Kesinleşecek arazilerin kiralama işlemleri hangi kurum tarafından gerçekleştirilecek?

İlan sürecinin tamamlanmasının ve mülki amir onaylarının alınmasının ardından kesinleşecek işlenmeyen tarım arazilerinin kiralama işlemleri, gelecek kiralama talepleri doğrultusunda, İl Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecek.

4- Kira bedeli nasıl belirleniyor?

Kira bedeli, ilgili komisyonca belirlenen rayiç bedelden düşük olamayacak. Tarım arazilerinin rayiç kira bedelinin tespitinde emsal olarak kullanılmak üzere, kiralanacak tarım arazisi ile benzer özellikte ve aynı yerleşim yerinde bulunan en az üç kiralanmış tarım arazisi tespit edilecek.

5- Arazileri kiralamak isteyenler nasıl başvuru yapacak?

İlan edilen tarım arazilerini kiralamak isteyenler, kiralama talep formunu eksiksiz olarak doldurarak ilan süresi içerisinde ilgili il müdürlüğüne başvuru yapabilecek. Kiralama başvuruları Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi üzerinden de gerçekleştirilebilecek. Kira bedeli ise arazi sahibine ödenecek.​​​​​​​ (AA)