Resmen duyruldu: Yetiştiriciden aşı ve kimliklendirme ücreti alınmayacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Erzurum’da Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği’ne ait tesisin açılışında yaptığı konuşmada, hayvancılığın Türkiye açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirtti. Yumaklı, sektöre son 24 yılda sağlanan desteklerin toplam 654 milyar liraya ulaştığını açıkladı.

"AŞI VE KİMLİKLENDİRME ÜCRETİ ALMIYORUZ"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bu yıl hayvan ve sürü sağlığı desteği altında yeni bir destekleme kalemi oluşturduk. Bu destek kapsamında yetiştiricilerimizden artık aşı ve kimliklendirme ücreti almıyoruz. Üreticilerimize hayırlı olsun" dedi.

HAYVANCILIĞA DESTEK

Hayvancılık politikalarının yalnızca hayvan sayısını artırmaya yönelik olmadığını ifade eden Yumaklı, üretimin daha verimli, kaliteli ve sürdürülebilir hale getirilmesini amaçladıklarını söyledi. Üreticilerin önünü görebilmesi için ilk kez üç yıllık üretim planlaması ve destekleme modelinin uygulamaya konulduğunu belirten Yumaklı, gençler ve kadın girişimciler için desteklerin artırıldığını aktardı.

ERZURUM'A POZİTİF AYRIMCILIK

Erzurum’a yönelik ilave desteklerin sürdüğünü kaydeden Bakan İbrahim Yumaklı, buzağı, çiğ süt ve yem bitkileri desteklerinde yüzde 50’ye, tarımsal kredilerde ise yüzde 20’ye varan ek avantaj sağlandığını bildirdi.

Açılan tesiste yaklaşık 1500 hayvan bulunduğunu belirten İbrahim Yumaklı, kaliteli damızlık materyalin üreticilere ulaştırılacağını söyledi. Tesisin tam kapasiteyle faaliyete geçmesiyle 9 bin ton kırmızı et üretimi ve 1500 kişilik istihdam hedefleniyor. Yumaklı ayrıca Erzurum’da 25 bin büyükbaş kapasiteli besi organize tarım bölgesi kurulmasının planlandığını açıkladı. (AA)