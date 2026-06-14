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Antalya'da otomobilin çarptığı 74 yaşındaki turist yaşamını yitirdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobilin çarptığı Çekya uyruklu 74 yaşındaki Petr Qualizza yaşamını yitirdi.

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Antalya'da otomobilin çarptığı 74 yaşındaki turist yaşamını yitirdi

Elde edilen bilgilere göre, D.A. idaresindeki otomobil, İncekum Mahallesi D-400 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Çekya uyruklu 74 yaşındaki Petr Qualizza'ya çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Qualizza, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen Qualizza, hastanede yapılan müdahalelere yanıt vermeyerek yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, aracı kullanan sürücüyü gözaltına aldı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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