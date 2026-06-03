Anne oğul dehşeti yaşandı: Önce annesini sonra kendini bıçakladı!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İsmail S., önce annesi Ayşe S.'yi sonra da kendisini bıçakladı. Olayda yaralanan anne, hastaneye kaldırıldı. Ardından elinde bulunan bıçakla polis ekiplerine karşı direnen İsmail S., sonunda etkisiz hale getirilerek hastaneye kaldırıldı.

Gece saat 04.00 sularında meydana gelen olay, Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı olan İntizam Mahallesi’nde gerçekleşti. Saldırgan İsmail S.'nin psikolojik problemleri olduğu iddia edildi. Alınan bilgilere göre İsmail S., evde bilinmeyen bir nedenle cinnet geçirdi ve önce annesi Ayşe S.’yi daha sonra da kendisini bıçakladı.

GÜRÜLTÜLERE MAHALLE SAKİNLERİ YETİŞTİ

Daha sonra evdeki sesleri duyan çevredekiler olayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olayın ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ardından İsmail S., olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle polislere karşı elindeki bıçakla direndi. Sokak ortasında park halinde bulunan taksinin camına kafa attı, sonunda polis ekipleri şüpheliyi etkisiz hale getirdi, ve İsmail S.’yi sağlık ekiplerine teslim etti.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Olayda yaralanan anne Ayşe S., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüpheli İsmail S. ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Anne Ayşe S.'nin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. İsmail S.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)