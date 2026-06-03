Kütahya'da 6 katlı apartmanın asansör dairesinde yangın

Kütahya'nın Akkent Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir apartmanın asansör dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Olay, Akkent Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde yer alan 6 katlı bir apartmanda meydana geldi. Binanın çatı katından yoğun duman yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BİNA SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ

Bölgeye ulaşan polis ekipleri, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ni araç trafiğine kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Olası bir tehlikeye karşı, apartmanda ikamet eden vatandaşlar tedbir amacıyla binadan tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki müdahalesi sonucu çatı katındaki asansör dairesinde çıkan yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldığı bildirildi. (DHA)