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20 yıl sonra... Kaybolan adamın karısı ve 6 çocuğu gözaltında

Kırşehir'de 2006 yılında kaybolan Rıza Güzel'in akıbetinin araştırılmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Güzel'in eşi ve 6 çocuğu gözaltına alındı.

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20 yıl sonra... Kaybolan adamın karısı ve 6 çocuğu gözaltında

Kırşehir'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 2006'da meydana gelen olayı yeniden ele alan JASAT'ın, adli dinlemelerin ardından 3 ilde 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlediğini bildiren Çiftçi, Rıza Güzel'in eşi ve 6 çocuğundan oluşan 7 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

Şüphelilerin itirafları ve yer göstermeleri sonucunda, Rıza Güzel'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçalarına ulaşıldığı öğrenilirken, adli soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

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"DEVLET UNUTMAZ"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, konuya dair açıklamasında şunları kaydetti:

"Kimse geçen yılların gerçeği örteceğini, suçun izlerini sileceğini sanmasın. Bir iz varsa peşine düşeriz. Bir şüphe varsa araştırırız. Hiçbir ayrıntıyı göz ardı etmeyiz. İşte bu titiz ve kararlı takibimizin neticesinde, yılbaşından bu yana kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 99,4'lük aydınlatma oranına ulaştık. Hiçbir dosya faili meçhul kalmasın diye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bıkmadan, usanmadan, titizlikle çalışmaya devam edeceğiz.

Biri 20, diğeri 10 yıldır karanlıkta kalan bu iki olayın aydınlatılmasında büyük bir dikkat, sabır ve kararlılıkla çalışan kahraman jandarmamızı, JASAT ekiplerimizi ve emeği geçen tüm personelimizi yürekten tebrik ediyorum. Süreci titizlikle yürüten ilgili cumhuriyet başsavcılıklarımıza koordinasyon ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ülkemizin huzuru, milletimizin güvenliği için zamanaşımı dinlemeden, suç ve suçluyla mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Devlet unutmaz"

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kırşehir Soruşturma
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