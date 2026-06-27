Yurt dışından getirilen ürünlere sınırlama mı geliyor? Bakanlık açıklama yaptı

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sınır kapılarından ülkeye giriş yapan turistlerin ve yolcuların yanlarında getirebilecekleri kişisel eşyalara dair gümrük muafiyeti limitlerinde yakın zamanda herhangi bir düzenlemeye gidilmediği belirtildi.

SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALAR YALANLANDI

Son günlerde kural değişikliği yapıldığı yönünde sosyal medya platformlarında ve bazı basın organlarında çıkan iddiaların asılsız olduğunu duyuran bakanlık, mevcut kuralların 2009 yılından beri kesintisiz şekilde uygulandığını paylaştı.

Yurtdışından ülkemize giriş yapacak turistler ve vatandaşlarımızın beraberinde getirdiği eşyalara ilişkin muafiyet hükümleri ve limitlerinde herhangi bir değişiklik bulunmamakta olup, mevcut uygulama 2009 yılından bu yana aynı şekilde devam etmektedir.



(27.06.2026) pic.twitter.com/6gcR8APzPh — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) June 27, 2026

Yolcuların beraberinde getireceği eşyalara ilişkin muafiyetler, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde yürütülüyor.

YOLCU BERABERİNDE GETİRİLECEK EŞYALARDA DEĞER SINIRLARI

Transit seyahat edenler hariç olmak üzere, sadece kişisel ya da ailevi kullanım amacıyla ülkeye sokulan, ticari nitelik taşımayan ve hediye edilmek üzere getirilen ürünlerde vergi muafiyeti sınırları şu şekilde uygulanıyor:

15 yaşından büyük her bir yolcu için toplam gerçek değeri 430 Avro’yu aşmayan eşyalar vergiden muaf tutuluyor.

15 yaşından küçük yolcular için ise muafiyet sınırı toplam değer olarak 150 Avro ile sınırlandırılmış durumda.

GIDA VE BİTKİSEL ÜRÜNLERDEKİ MİKTAR KISITLAMALARI

Ek-9 listesi uyarınca, her bir yolcu kişisel tüketim amacıyla belirli gıda maddelerini gümrük vergisi ödemeden getirebiliyor.

Sınır kapılarında geçerli olan ağırlık limitleri şu şekilde:

Çay: 1 kilogram

Çözülebilir hazır kahve: 1 kilogram

Kahve: 1 kilogram

Çikolata: 1 kilogram

Şekerden mamul yiyecek: 1 kilogram

Düzenlemeye göre yolcular, çikolata ya da şekerden imal edilmiş yiyeceklere tanınan toplam 2 kilogramlık muafiyet haklarını, talep etmeleri halinde bu ürünlerden sadece biri için de kullanabiliyor.

Bunların yanı sıra tüketim amaçlı getirilen bitkisel ürünlerden taze ve kuru meyve-sebzelerde 3 kilograma kadar, diğer bitkisel ürünlerde ise 1 kilograma kadar muafiyet sağlanıyor. Bu miktarların üzerindeki ürünler ticari mahiyette kabul edilerek mevzuat hükümlerine göre vergilendiriliyor.

LİMİT AŞILDIĞINDA UYGULANACAK TEK VE MAKTU VERGİ ORANLARI

Yolcu beraberinde getirilen ve ticari niteliği olmayan ancak değeri 1.500 Avro’yu geçmeyen ürünlerde, eşyanın tedarik edildiği bölgeye göre tek ve maktu vergi oranları işletiliyor.

Vergi yükümlülükleri ise şu şekildedir:

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden doğrudan getirilen eşyalar için %30 vergi,

AB dışındaki diğer ülkelerden getirilen eşyalar için %60 vergi,

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’na ekli (IV) sayılı listede yer alan ürünlerin getirilmesi durumunda ise bu oranlara ilave olarak %20 vergi tahsil ediliyor.