Yine Japon mucizesi! Depolar bitse de o bitmiyor:

Uluslararası enerji piyasalarındaki çalkantılar; yalnızca akaryakıt fiyatlarını değil, otomotiv sektöründe kullanılan temel ürünlerin üretim ve nakliye maliyetlerini de doğrudan etkiledi. Analistler, bu durumun yakın gelecekte küresel motor yağı stoklarında ciddi kıtlıklara yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Yağ değişiminin motor sağlığı açısından kritik bir işlem olduğu ve aksatılmasının büyük arızalara yol açabileceği düşünüldüğünde, bu tablo araç sahipleri için endişe yaratıyor.

STOK KRİZİNE KARŞI DEPODAKİ YAĞIN ÖMRÜNÜ UZATAN ÇÖZÜM

Bu küresel soruna karşı öne çıkan çözüm, mevcut motor yağlarının kullanım ömrünü uzatacak teknolojiler geliştirmek oldu. Bu alandaki en somut adım ise Japon şirketi Chugoku Kogyo’dan geldi. Şirketin piyasaya sürdüğü yeni yağlayıcı katkı maddesi, zamanla bozulan yağın performansını geri kazandırarak aynı yağın daha uzun süre yüksek verimle kullanılmasını sağlıyor.

UYGULAMA ŞARTLARI VE KULLANIM MANTIĞI

Motor Tipi: Ürün, yalnızca dört zamanlı benzinli motorlar için tasarlanmıştır. Dizel ve iki zamanlı motorlar için uygun değildir.

Uygulama Zamanı: En ideal performans için katkı maddesinin yağ değişiminden sonraki ilk 5.000 kilometre içinde eklenmesi tavsiye ediliyor. Bu aşama, yağın henüz ağır aşınmaya uğramadan kimyasal yapısını korumaya başladığı kritik noktadır.

Kullanım Ömrüne Katkısı: Örneğin, normal değişim periyodu 10.000 - 15.000 kilometre olan bir araçta 5.000. kilometrede yapılan bu uygulama, yağın ömrünü teorik olarak 5.000 kilometre daha uzatabiliyor.

TEST SONUÇLARI VE SINIRLANDIRMALAR

Açıklanan test verilerine göre ürün, yağın asitlik ve alkalilik dengesini (motoru koruyan temel kimyasal parametreleri) belirgin ölçüde iyileştiriyor. Her ne kadar şirket 7.000 ve 12.000 kilometredeki kullanılmış yağlarda da olumlu sonuçlar elde etmiş olsa da, ürün tahmin edilebilirliğini korumak adına ana uygulama önerisini 5.000 km olarak sabit tutuyor.

Chugoku Kogyo, ürünün her araç için "mucizevi bir çözüm" olmadığını da vurguluyor. Eski teknolojiye sahip motorlarda, mevcut mekanik arızası bulunan veya belirgin düzeyde yağ yakan araçlarda beklenen performansın alınamayabileceği ifade ediliyor.