Yıl sonu tahminleri alt üst! Altın için bankalar tek tek açıklıyor

Piyasalarda Fed'in faiz artırma beklentisi yüzde 64'e fırladı. Yaşanan bu şok dalgasıyla altın haftalık kayba yönelirken; HSBC, Bank of America ve JPMorgan gibi küresel finans devleri altın tahminlerini peş peşe aşağı çekti.

Altın fiyatları, dolar endeksindeki sınırlı geri çekilmenin sağladığı destekle cuma gününe yukarı yönlü bir eğilimle başlangıç yapmış olsa da, ABD ile İran arasında tırmanan askeri gerilim ve buna bağlı olarak canlanan enflasyon kaygıları nedeniyle haftalık bazda değer kaybetmeye hazırlanıyor. Jeopolitik risk faktörlerinin petrol fiyatlarını yukarı taşımasıyla beraber piyasa aktörleri, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına kararlılıkla devam edebileceği öngörüsünü iyice güçlendirdi.

FED’İN FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 64’E ÇIKTI

Finans piyasalarında, Fed’in eylül ayı toplantısında faiz artırımına gideceğine yönelik ihtimal, bir önceki haftaki yüzde 54 seviyesinden yüzde 64’e tırmandı. Altın, küresel ölçekte enflasyona karşı geleneksel bir korunma aracı olarak kabul görse de, yüksek faiz ikliminde herhangi bir faiz getirisi sunmaması sebebiyle yatırımcılar gözündeki cazibesini yitirebiliyor.

ONS ALTIN HAFTALIK KAYBA YÖNELDİ

Spot altın, haftanın son işlem gününde sabah saat 08.00 sularında yüzde 0,16 oranında değer kaybı yaşayarak ons başına 4 bin 116 dolar seviyesinden işlem görüyor. Hafta genelinin bütününde ise fiyatlarda yüzde 1’in üzerinde bir düşüş dalgasının gerçekleşmesi bekleniyor. Gram altın cephesi ise düne kıyasla paralel bir grafik çiziyor. Gram altın, sabah saat 08.00 sularında dünkü kapanış değerine göre yüzde 0,03’lük sınırlı bir yükselişle 6 bin 217 liradan alıcı buluyor.

İRAN-ABD GERİLİMİ PETROLÜ YÜKSELTTİ



ABD’nin, İran’ın güney kıyı hatları ile doğu eyaletlerine yönelik gerçekleştirdiği askeri saldırıların peşinden, İran silahlı kuvvetlerinin Körfez ülkelerinde konumlanan ABD askeri altyapı tesislerine misilleme hamlelerinde bulunması, petrol fiyatlarını haftalık kazanç kulvarına taşıdı. Petrol fiyatlarında gözlenen bu yukarı yönlü tırmanış ise küresel enflasyon endişelerini yeniden tetikleyerek Fed’in para politikasına ilişkin piyasa beklentilerini doğrudan etkiledi.

HSBC ALTIN TAHMİNLERİNİ AŞAĞI ÇEKTİ

Uluslararası bankacılık devlerinden HSBC, yayımladığı son strateji raporunda 2026 ve 2027 yıllarına ait ortalama altın fiyatı öngörülerini aşağı yönlü revize ettiğini duyurdu. Banka, 2026 yılı ortalama altın fiyat beklentisini ons başına 4 bin 864 dolardan 4 bin 560 dolara düşürdü. Kurumun 2027 yılına ilişkin tahmini ise 5 bin dolardan 4 bin 925 dolara çekildi. Uluslararası banka, bu aşağı yönlü revizyon kararının gerekçesi olarak ABD para politikasına dair şahin beklentileri ve güçlü dolar öngörüsünü işaret etti.

BANK OF AMERICA VE JPMORGAN DA TAHMİNLERİNİ DÜŞÜRMÜŞTÜ

Küresel finans kuruluşlarından Bank of America (BofA), Fed’in tahmin edilenden çok daha şahin bir para politikası rotası izleyeceği öngörüsüyle altın fiyat tahminlerinde aşağı yönlü kesintiler yapmıştı. Banka, 2026 yılı için ortalama altın fiyatı beklentisini yüzde 14 oranında azaltarak ons başına 4 bin 360 dolar seviyesine indirmişti.

Bu hafta içinde bir diğer dev kurum olan JPMorgan da altın tahminlerinde sert düşüşe gitti. Banka, içinde bulunulan yılın üçüncü çeyreğinde ons altının ortalama 4 bin 300 dolar, yılın son çeyreğinde ise 4 bin 500 dolar seviyelerinde işlem göreceğini öngördü. Böylelikle kurum, daha geçen ay ilan ettiği 6 bin dolarlık iyimser senaryosundan belirgin bir biçimde geri adım atmış oldu.