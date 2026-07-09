Altın alacaklar bu tahmini okumadan kuyumcuya gitmeyin

Uluslararası piyasalarda altın fiyatlarına ilişkin öngörüler yeniden şekilleniyor. Bank of America (BofA), Federal Reserve (Fed) yönetiminin ilerleyen dönemde daha şahin bir para politikası uygulayacağı beklentisiyle, 2026 yılı için ortalama altın fiyatı tahmininde yüzde 14 oranında aşağı yönlü bir revizyona gitti.

Yapılan bu güncellemeyle birlikte banka, altının ons fiyatının 2026 yılında ortalama 4 bin 360 dolar seviyesinde gerçekleşmesini beklediğini duyurdu.

Bu tahmine göre yıl sonunda gram altın fiyatı yaklaşık 7.215 TL seviyesinde gerçekleşebilir. (Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar tahmini olan 51,47 TL senaryosuna göre hesaplandı)

UZUN VADELİ BEKLENTİ KORUNUYOR

BofA, kısa vadeli tahminlerinde kesintiye gitmesine rağmen uzun vadeli öngörülerini sabit tuttu. Kurumun yayımladığı analizde, Fed'in uyguladığı sıkı para politikası döngüsünün tamamlanmasının ardından, altının ons fiyatının 5 bin dolar seviyesine kadar çıkabileceği yönündeki uzun vadeli beklentinin korunduğu ifade edildi.

FED KARARI KRİTİK

Altın piyasasına dair benzer bir değerlendirme de geçtiğimiz hafta bir başka dev kurum olan JPMorgan tarafından yapılmıştı.

Hazırlanan analizde, Fed cephesinden gelebilecek olası erken faiz artırımı adımlarının altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir risk yarattığına dikkat çekilmişti. Ancak banka, bu risklere rağmen 2027 yılına yönelik uzun vadeli yükseliş beklentisini devam ettirdiğini vurgulamıştı.