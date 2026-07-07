Yeni NATO ordusu için açıklamalar peş peşe geldi: Adı belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılacağı Ankara'daki NATO Zirvesi öncesinde Avrupalı müttefikler, savunma harcamalarını artırdıklarını göstermek amacıyla milyarlarca dolarlık yeni savunma projeleri ve silah anlaşmalarını duyurmaya hazırlanıyor.

NATO savunma sanayisi forumunda açıklanması beklenen projelerin, liderler akşam yemeği öncesinde kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

YENİ NATO ORDUSU İÇİN AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupalı müttefiklerin savunma harcamalarında önemli artışlar gerçekleştirdiğini belirterek, özellikle uçak, insansız hava araçları (İHA) ve hava savunma alanlarında yeni yatırımların devreye alınacağını açıkladı.

Rutte, birkaç müttefikin Çok Uluslu Çok Amaçlı Tanker Taşımacılık Filosu'na 10'uncu Airbus A330 MRTT uçağının katılımını resmen duyuracağını, böylece filonun 12 uçağa ulaşmaya yaklaştığını söyledi.

Ayrıca erken uyarı uçakları, İHA üretimi, İHA kullanımı ve İHA karşıtı sistemlere yönelik projelerin de gündemde olduğunu ifade eden Rutte, bu çalışmaların toplam büyüklüğünün onlarca milyar doları bulmasının beklendiğini dile getirdi.

Kanada Başbakanı Mark Carney de NATO fonu kapsamında 12 denizaltı geliştirdiklerini açıkladı. Denizaltıların Alman şirketi TKMS tarafından üretileceği, projenin maliyetinin ise 24 milyar doları aşmasının beklendiği belirtildi.

ADI BELLİ OLDU

Rutte, savunma harcamalarındaki artışın Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından değişen güvenlik ortamı ve ABD'nin Avrupa'nın daha fazla sorumluluk üstlenmesi yönündeki çağrılarının etkisiyle hız kazandığını belirtti.

Bu yeni yapılanma sürecini "NATO 3.0" olarak tanımlayan Rutte, bunu daha güçlü bir ittifak içinde daha güçlü bir Avrupa hedefi olarak değerlendirdi.

Verilen bilgilere göre NATO'nun Avrupalı üyeleri ile Kanada, 2025 yılında savunma harcamalarını bir önceki yıla göre reel olarak 90 milyar dolar artırarak toplamda 570 milyar doların üzerine çıkardı.

Öte yandan zirvede Hollanda, Belçika ve İngiltere'nin hava savunma sistemleri ile savaş gemilerini kapsayan 3 milyar avronun üzerindeki ortaklık planını açıklaması bekleniyor.

Ayrıca NATO'nun mevcut AWACS erken uyarı uçaklarının İsveçli Saab'ın GlobalEye modeliyle yenilenmesinin, Kanada'nın ise yeni denizaltı filosu için Alman Thyssenkrupp'u tercih etmesinin beklendiği ifade edildi.

Zirve kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin de Avrupalı ülkelerden 2026 ve 2027 yılları için yıllık en az 70 milyar avro askeri yardım taahhüdü almayı hedeflediği, ayrıca Trump ile görüşerek Rusya üzerinde barış müzakereleri konusunda baskı kurulmasını isteyeceği belirtildi.