Trump zirveye gelirken de şaşırtmadı! Uçak menüsü sosyal medyada gündem oldu

36. NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağının bugün Türkiye saatiyle 14.10 sıralarında Ankara'ya inmesi bekleniyor. Ancak Trump, zirve temaslarından önce bu kez diplomatik gündemle değil, uçakta servis edilen yemek menüsüyle sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Hamburger, sosisli sandviç, ketçap-hardal ve tatlılardan oluşan menüye ait görüntüler kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

GÜNDE 10-12 KUTU DİYET KOLA TÜKETİYOR

Trump'ın beslenme alışkanlıkları ise uzun yıllardır hem ABD'de hem de uluslararası basında sık sık haber oluyor. Özellikle fast food zincirlerinden sipariş ettiği hamburgerler, iyi pişmiş biftek tercihleri ve neredeyse her gün tükettiği diyet kola alışkanlığıyla bilinen Trump'ın ABD basınında daha önce yayımlanan çok sayıda haberde, Beyaz Saray'daki çalışma masasında özel bir kola düğmesi olduğu ve günde yaklaşık 10-12 kutu tükettiği iddia edilmişti.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Trump'ın fast food tercihleri geçmişte sağlık uzmanlarının da dikkatini çekmişti. Eski danışmanları ve hakkında yazılan biyografilerde; hamburger, kızarmış tavuk, pizza ve kırmızı et ağırlıklı beslendiği, alkol ve sigara kullanmamasına karşın gazlı içecek tüketiminin oldukça yüksek olduğu ifade ediliyor. Bu nedenle Türkiye yolculuğunda servis edilen hamburger ve sosisli menüsü, birçok kullanıcı tarafından "Trump yine şaşırtmadı" yorumlarıyla paylaşıldı.