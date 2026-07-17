Yatırım sözüne karşı gümrük muafiyeti sağlanmıştı: BYD'den vergi faiziyle geri isteniyor

Çinli otomobil üreticisi BYD'nin Manisa'da gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği 1 milyar dolarlık yatırımdan vazgeçmesi, Türkiye'nin sağladığı yatırım teşviklerinin geri alınması için hukuki süreci başlattı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile BYD arasında 2024 yılında imzalanan anlaşma kapsamında, yıllık 150 bin araç kapasiteli bir tesisin 2026 yılı sonuna kadar üretime başlaması hedefleniyordu.

YATIRIMIN AKIBETİ TBMM GÜNDEMİNDE

Aradan geçen iki yıllık süreçte üretim tesisi için hiçbir somut adım atılmaması ve firmanın yatırımı askıya aldığını duyurması, kamuoyunda ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde tepkilere yol açtı.

Çok sayıda milletvekili, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'ın yanıtlaması talebiyle Meclis Başkanlığına yazılı soru önergeleri sundu.

BAKAN KACIR: KAMUNUN HAKLARI TEMİNAT ALTINDA

Milletvekillerine yanıt veren Bakan Fatih Kacır, yatırımın niteliği, proje takvimi ve firmanın taahhütlerinin teşvik mevzuatına uygun şekilde tanımlandığını hatırlattı.

Bakan Kacır, sağlanan teşviklerin geri ödenmesi ve yatırımcılara uygulanacak müeyyidelerin BYD için de geçerli olduğunu belirterek, "Tüm süreçlerde kamunun hak ve menfaatleri güçlü şekilde teminat altına alınmıştır" dedi.

VERGİ KAYBI DA MANİSA'DAKİ ARAZİ DE GERİ ALINACAK

Proje bazlı yatırımları teşvik mevzuatına göre; BYD’nin Manisa’da kurmayı taahhüt ettiği fabrikadan vazgeçmesi üzerine şirketin devlete sunduğu teminat mektuplarının devreye sokulması gerekiyor.

Yatırım yapma şartıyla Çin'den getirdiği araçlar için yüzde 40 ilave gümrük vergisinden muaf tutulan firma, şimdi bu araçların vergisini normal tarifeden ödemek zorunda kalacak. Kamuoyunun uğradığı vergi kaybı, gecikme faiziyle birlikte şirketten tahsil edilecek. Ayrıca Manisa Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bünyesinde fabrika kurulumu için BYD'ye tahsis edilen arazi ve yatırım yeri de geri alınacak.