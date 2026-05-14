BYD fabrikayı Manisa'ya kurmadı, direksiyonu Avrupa'ya kırdı

Dünyanın en büyük elektrikli araç satıcısı konumundaki Çinli BYD Türkiye’ye 1 milyar dolarlık dev yatırım sözü vermesine rağmen Manisa’da henüz tek bir çivi dahi çakmadı. Şirket, Avrupa’daki atıl üretim kapasitesini devralmak için İtalya ve Fransa gibi ülkeleri radarına alırken; milyonlarca araba sahibi uygun fiyatlı yerli üretim hayaliyle bekletiliyor.

Türkiye sahasındaki sessizlik sürerken, dev üreticinin rotayı doğrudan işletme modeliyle Avrupa’nın boş tesislerine kırdığı belirtildi.

HER TÜRLÜ BOŞ KAPASİTEYİ DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUZ

Bloomberg’de paylaşılan bilgilere göre BYD, Avrupa’daki üretim gücünü artırmak amacıyla Stellantis ve diğer otomobil üreticileriyle pazarlık masasına oturdu. Şirketin Uluslararası Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Stella Li, Londra’daki "Financial Times Future of the Car" konferansında yaptığı konuşmada, yalnızca Stellantis ile değil, pek çok farklı üreticiyle temas halinde olduklarını vurguladı. Li, "Avrupa genelindeki tüm fabrikaları mercek altına alıyoruz; amacımız mevcut her türlü boş kapasiteyi değerlendirmek" sözleriyle şirketin yayılma stratejisinin önceliğini ortaya koydu.

MANİSA’DA SESSİZLİK, AVRUPA’DA PAZARLIK

Bu hamleler, Manisa’da kurulması planlanan ve 2026 sonunda yıllık 150 bin araç kapasitesine ulaşacağı vadedilen 1 milyar dolarlık fabrika projesindeki durgunlukla çelişiyor. Türkiye’deki fabrika sahasında henüz hiçbir faaliyet başlamamışken, Stella Li’nin "İtalya kısa listemizde" açıklaması dikkat çekti. Li, İtalya’nın potansiyel yatırım noktaları arasında olduğunu belirtirken, düşük elektrik maliyetleri nedeniyle Fransa gibi ülkelerin de uzun vadede cazip seçenekler sunduğunu ifade etti.

DOĞRUDAN İŞLETME MODELİ VE AR-GE ATAĞI

BYD’nin stratejisi, ortak girişimler yerine tesisleri doğrudan işletmek üzerine kurulu. Li, bu yöntemin "daha kolay" olduğunu savunurken, yerel yapılanmaya da ağırlık verdiklerini dile getirdi. İngiltere ve Fransa başta olmak üzere her bölgede yerel Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme) personeli istihdam ettiklerini belirten Li, Avrupa satışlarını artırma sürecine liderlik etmeye devam ediyor.

YÜKSELEN MALİYETLER İŞ BİRLİĞİNİ ZORUNLU KILIYOR

Avrupalı üreticiler, artan maliyet baskısı ve Çinli rakiplerin yoğun rekabeti karşısında boş kapasitelerini devretmeye sıcak bakıyor.

Fiat ve Peugeot gibi markaların sahibi olan Stellantis, halihazırda İspanya’daki tesislerinde Çinli Leapmotor için elektrikli araç üretmeyi planlıyor. Öte yandan, küresel boyutta yükselen akaryakıt fiyatlarının, ulaşım maliyetlerinden bunalan milyonlar için elektrikli araçları yeniden cazip hale getirmesi, BYD’nin elini güçlendiren bir diğer unsur olarak değerlendiriliyor.