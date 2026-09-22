Yatırım fonunda parası kalanlar dikkat! Tek tek arıyorlar

Yatırım fonlarında meydana gelen ve yüz binlerce yatırımcıyı doğrudan etkileyen krizin ardından süreç yeni bir boyuta ulaştı. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) tasfiye kararı almasıyla birlikte alacaklarını tahsil etmeyi bekleyen mağdurlar, bu kez organize hareket eden dolandırıcıların hedef listesine girdi. Tasfiye sürecindeki belirsizlikten faydalanmak isteyen şahıslar, mağduriyet yaşayan kişileri ağlarına düşürmek için organize yöntemler geliştirdi.

WHATSAPP VE TELEGRAM GRUPLARI ÜZERİNDEN TAKİP

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre geliştirilen yöntemin ilk aşamasında, yatırım fonu kaybı yaşayan vatandaşların kimlik ve iletişim bilgileri tespit ediliyor. Mağdurların bir araya geldiği WhatsApp ve Telegram gibi dijital haberleşme kanallarına sızan şebeke üyeleri, buradan elde ettikleri iletişim verileri doğrultusunda yatırımcıları tek tek telefonla arayarak irtibata geçiyor.

SAHTE KİMLİKLER VE 50 BİN LİRAYA VARAN PEŞİN MASRAF TALEBİ

Kendilerini güvenilir meslek gruplarının mensubu gibi gösteren şüpheliler; avukat, finans danışmanı, sigorta şirketi yetkilisi veya kamu görevlisi unvanlarını kullanıyor. Görüşmeler sırasında yatırımcılara, “Kaybettiğiniz paranızı eksiksiz olarak geri alabiliriz” şeklinde gerçek dışı vaatlerde bulunuluyor. Sürecin başlatılması ve paranın tahsil edilmesi bahanesiyle mağdurlardan 25 bin TL ile 50 bin TL arasında değişen peşin ödemeler talep ediliyor.

ÖDEMENİN ARDINDAN İZLERİNİ KAYBETTİRİYORLAR

Uğradıkları maddi kaybı telafi etme beklentisi taşıyan fonzedeler, kendilerine verilen hesap numaralarına talep edilen peşinatı yatırıyor. Ancak transfer işleminin tamamlanmasının hemen ardından dolandırıcılar iletişim hatlarını kapatıyor. Şüpheliler, WhatsApp üzerindeki tüm mesajlaşma geçmişini ve kayıtları silerek geride herhangi bir dijital iz bırakmadan ortadan kayboluyor. Bu yöntemle çok sayıda kişinin ikinci kez maddi kayba uğratıldığı bildiriliyor.