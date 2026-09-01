Yargıtay benzincindeki büyük hatanın faturasını kesti

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, araç sahiplerinin sıkça karşılaştığı yanlış akaryakıt dolumu nedeniyle oluşan zararlara ilişkin dikkat çeken bir karar verdi. Yüksek Mahkeme, ayıplı hizmet nedeniyle ortaya çıkan zarardan akaryakıt istasyonuyla birlikte ana dağıtıcı şirketin de sorumlu olduğuna hükmetti.

YARGITAY BENZİNCİNDEKİ BÜYÜK HATANIN FATURASINI KESTİ

NTV'nin haberine göre, karara konu olayda, 2022 yılında İzmir'de aracının deposuna benzin yerine motorin doldurulan bir sürücü, aracında oluşan 59 bin liralık tamir masrafı nedeniyle hukuki yollara başvurdu. Sürücünün açtığı dava sonucunda istasyon aleyhine karar verildi.

Ancak istasyona yakıt sağlayan ana dağıtıcı şirket, verilen karara itiraz etti. Yerel mahkeme de itirazı kabul ederek yanlış yakıt nedeniyle yalnızca istasyona karşı dava açılabileceğine hükmetti.

Dosyanın Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına temyiz edilmesinin ardından Yargıtay 3. Hukuk Dairesi inceleme yaptı. Daire, yerel mahkemenin kararını hatalı bularak bozdu.

1 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, ayıplı hizmetten ve bunun neden olduğu zararlardan akaryakıt bayisiyle birlikte ana dağıtıcının da sorumlu olduğu belirtildi.

Yargıtay, kararında tüketici mevzuatına atıf yaparak tarafların ayıplı hizmetten ve bu hizmetin neden olduğu zararlardan ortak sorumlu olduğuna hükmetti.

Böylece yanlış yakıt doldurulması nedeniyle aracında zarar meydana gelen sürücüler açısından önemli bir karar ortaya çıktı. Buna göre sürücüler, oluşan zararın giderilmesi için yalnızca yakıtı yanlış dolduran istasyona değil, istasyona yakıt sağlayan ana dağıtıcı şirkete karşı da hukuki yollara başvurabilecek.