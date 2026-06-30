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Halk TV Ekonomi Volkswagen için şok BYD iddiası! Alman ekonomist yazdı

Volkswagen için şok BYD iddiası! Alman ekonomist yazdı

Fabrika kapatmaları ve işten çıkarmalarla gündem olan otomotiv devi Volkswogen için şok bir iddia ortaya atıldı. İddianın sahibi Alman ekonomist, “Volkswagen’i muhtemelen BYD satın alacak” iddiasında bulundu.

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Volkswagen için şok BYD iddiası! Alman ekonomist yazdı

Otomotiv sektörünün kalbi Almanya, Volkswagen’in derinleşen kriziyle sarsılırken Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW Kiel) Başkanı Moritz Schularick’ten ezber bozan bir çıkış geldi.

"BYD SATIN ALABİLİR"

Volkswagen için şok BYD iddiası! Alman ekonomist yazdı - Resim : 1

Şirketin mevcut iş modelinin tıkandığını belirten Schularick, uzun vadede markanın Çinli BYD tarafından satın alınabileceğini öne sürdü. 100 bin çalışanın işini kaybetme riski ve fabrika kapatma planları, Avrupa sanayisinin lokomotifinde deprem etkisi yaratıyor.

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Almanya’nın önde gelen ekonomistlerinden Moritz Schularick, otomotiv sektöründe dengeleri değiştirecek radikal bir öngörüde bulundu. Schularick, uzun vadeli projeksiyonda Volkswagen’in bir Çinli otomotiv üreticisi tarafından devralınabileceğini ve bu süreçte en güçlü adayın BYD olduğunu ileri sürdü.

Bu çarpıcı iddia, Volkswagen yönetiminin geniş kapsamlı bir yeniden yapılanma programını masaya yatırdığı kritik bir süreçte yapıldı. Şirket yönetiminin, mevcut iş modelinin artık sürdürülebilir nitelik taşımadığı görüşünde birleştiği belirtiliyor.

"MÜMKÜN DEĞİL AMA ÖNEMLİ OLAN KONUŞULMAYA BAŞLANMASI"

Volkswagen için şok BYD iddiası! Alman ekonomist yazdı - Resim : 3

Söz konusu açıklamayı aktaran gazeteci Emre Özpeynirci iddiaya ilişkin şunları yazdı:

"Peki Volkswagen gerçekten satılır mı Bugün için bunun gerçekleşmesi oldukça zor çünkü Volkswagen sıradan bir şirket değil.

Porsche-Piech ailesi, Aşağı Saksonya eyaletinin veto hakkı, güçlü sendikalar ve Alman devletinin dolaylı etkisi nedeniyle böyle bir satışın siyasi boyutu da bulunuyor. Ancak burada önemli olan satın alma ihtimalinin gerçekleşmesi değil bunun artık ciddi ekonomi çevrelerinde tartışılabiliyor olması."

ALMANYA'DA DÖRT FABRİKA KAPANABİLİR

Volkswagen için şok BYD iddiası! Alman ekonomist yazdı - Resim : 4

Yeniden yapılanma planları kapsamında gündeme gelen iddialar ve masadaki taslaklar şu şekilde sıralanıyor:

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Şirket bünyesinde yaklaşık 100 bin çalışanın istihdam dışı kalması ihtimali bulunuyor.
Almanya genelinde faaliyet gösteren 4 üretim tesisinin kapatılması seçeneği değerlendiriliyor.
Ana Volkswagen markasının mevcut entegre yapıdan çıkarılarak bağımsız bir organizasyona dönüştürülmesi planlanıyor.

Üretimi gerçekleştirilen model sayısının 150 seviyesinden 100’ün altına indirilmesi hedefliyor.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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