Otomotiv devi bir fabrikasında üretimi durdurma kararı aldı

Alman otomotiv devi Volkswagen, Osnabrück fabrikasında üretimi durdurma kararı alarak binlerce çalışanı belirsizliğe mahkum etti. Şirket yönetimi bu hamleyi "mevsimsel talep azalışı"

Küresel otomotiv endüstrisindeki yapısal daralma ve pazar kaybı, Avrupa'nın en büyük üreticilerinde üretimin durma noktasına gelmesine neden oluyor.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW), Almanya sınırları içinde faaliyet gösteren Osnabrück fabrikasında imalat hacmini düşürme yönünde radikal bir adım attı.

VW şirket sözcüsü tarafından yapılan resmi açıklamada, fabrikadaki geleneksel yaz tatili arasının zorunlu olarak bir hafta daha uzatılacağı ve üretimin tamamen askıya alınacağı ek günlerin takvime dahil edildiği duyuruldu.

FABRİKANIN GELECEĞİ BELİRSİZ

Şirket sözcüsü, imalatı azaltma kararına yasal gerekçe olarak üstü açık konseptli (T-Roc Cabriolet) araçlara yönelik piyasada yaşanan geleneksel mevsimsel dalgalanmaları ve talep düşüşlerini işaret etti. Bu segmentteki araçların genellikle ilkbahar ve yaz dönemlerinde sipariş edildiği, yılın ikinci yarısında ise küresel talebin ciddi oranda gerilediği bilgisi paylaşıldı.

Volkswagen Grubu İşyeri Konseyi ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, T-Roc Cabriolet modelinin üretim hacminin gelecek yılın eylül ayına kadar sürdürülmesini öngören orijinal planın artık geçerliliğini tamamen yitirdiğini ifade etti. Konsey, yönetim kurulunun Osnabrück tesisindeki çalışan kitlelere acilen ileriye dönük, somut bir gelecek perspektifi sunması gerektiğinin altını çizdi. Söz konusu fabrikada yürütülen T-Roc Cabriolet üretimi sadece gelecek yıla kadar devam ettirilebilecek. Yaklaşık 2 bin 300 kişinin istihdam edildiği dev fabrikanın bu tarihten sonraki akıbeti ve geleceği ise tam bir belirsizliğe gömülmüş durumda.

SAVUNMA SANAYİSİ ŞİRKETLERİYLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Volkswagen yönetimi tarafından yapılan son kurumsal açıklamada, mevcut imalat modelinin 2027 yılında tamamen sona ereceği tesise ilişkin "sürdürülebilir perspektiflerin" değerlendirildiği ve farklı pazar aktörleriyle resmi temasların sürdürüldüğü ifade edilmişti.

Şirket, uluslararası basında geniş yankı uyandıran haberlerin ardından, söz konusu fabrikanın geleceğine yönelik savunma sanayisi sektöründeki firmalarla doğrudan masaya oturulduğunu ve görüşmeler yürütüldüğünü resmen doğruladı.

İsrailli silah şirketi Rafael Advanced Defense Systems'in tesis için potansiyel alıcılar arasında konumlandığı belirtiliyor. Ancak taraflar arasında henüz yasal olarak bağlayıcı nihai bir anlaşmaya varılamadı. Öte yandan, fabrikaya daha önce yatırım ilgisi gösteren Alman silah üreticisi Rheinmetall'in ise yürütülen süreçten tamamen çekildiği açıklandı.