Ünlü ekonomist altın için kapının aralanacağını söyledi

ABD borçlanma piyasalarında gözlenen son tabloyu değerlendiren ekonomist Peter Schiff, tahvil getirilerindeki tırmanışın değerli metaller için yeni bir yükseliş döneminin kapısını aralayabileceğini söyledi. Schiff, altının ons fiyatında konuşulan 5 bin dolar hedefinin öngörülen takvimden çok daha önce yakalanabileceğini iddia etti.

Kitco News’e konuşan Schiff, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 5,35 ile son 22 yılın zirvesine çıkmasını değerlendirdi. Tahvil piyasındaki satış dalgasının henüz yolun başında olduğunu savunan ekonomist, tırmanan faizlerin tarihsel olarak altın üzerinde oluşturduğu baskının bu kez tersine dönebileceği bir piyasa dinamiğinin şekillendiğini belirtti.

TAHVİLDEN KAÇAN SERMAYE DEĞERLİ METALLERE AKABİLİR

Düşen tahvil fiyatları sebebiyle yatırımcıların zararla karşı karşıya kaldığını hatırlatan Schiff, bu durumun güvenli liman arayışını tetikleyerek altın ve gümüşe olan talebi güçlendireceğini ifade etti. Tahvil pozisyonlarını kapatan yatırımcıların likiditeyi değerli metallere aktaracağını belirten ekonomist, faizlerdeki yukarı yönlü hareketin orta ve uzun vadede altın için en güçlü destek unsurlarından birine dönüşebileceğini vurguladı.

Altın fiyatlarındaki anlık düşüşlerin büyük oranlı algoritmik işlemlerin faiz artışlarına verdiği ani tepkilerden kaynaklandığını dile getiren Schiff, Londra'daki yıllık altın piyasası konferansında dile getirilen "1 yıl içinde 5 bin dolar" senaryosunu da değerlendirdi. Geçmişteki hızlı fiyat hareketlerine atıfta bulunan ekonomist, bu seviyeye ulaşmanın tahmin edilenden çok daha kısa süreceğini savundu.

MERKEZ BANKALARININ STRATEJİK ALIMLARI SÜREKLİLİK KAZANIYOR

Artan küresel belirsizliklerin altının stratejik önemini artırdığını belirten Schiff, merkez bankalarının fiziki alım iştahına da dikkat çekti. Çin Merkez Bankası’nın Eylül ayında portföyüne 23 ton altın ekleyerek alım serisini 23 aya çıkardığını hatırlatan veriler doğrultusunda, Dünya Altın Konseyi'nin Ağustos ayındaki net 39 tonluk küresel merkez bankası alımı da resmi kayıtlara yansıdı.