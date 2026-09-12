Türkiye'ye yeni fabrika kuruluyor: Çinli telefon devi geliyor

Türkiye’de yatırım yapan teknoloji devlerine bir yenisi daha ekleneceği iddia edildi.

Honor, Salcomp iş birliğiyle İstanbul Avcılar’da yerli cep telefonu üretimi gerçekleştireceği ileri sürüldü. Türkiye gazetesinin sektör kaynaklarına dayandırdığı habere göre Çinli Honor, cep telefonu üretimine hazırlanıyor.

Honor, son yıllarda Türkiye’de özellikle akıllı telefon pazarındaki varlığını güçlendiren markalar arasında yer alıyor. Honor’un paylaştığı verilere göre şirket, 2025 yılında Türkiye’de akıllı telefon kategorisinde bir önceki yıla göre yüzde 100 büyüme kaydetti. Aynı dönemde Honor, tablet satışlarını yüzde 100 artırarak Android pazarında ilk üç marka arasına girmeyi başardı. Şirketin Türkiye’deki büyüme hedefi yalnızca telefon satışlarıyla sınırlı kalmıyor. Honor, telefon, tablet, saat ve diğer bağlantılı cihazlardan oluşan bir ekosistem oluşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda Türkiye’de farklı fiyat segmentlerine hitap eden modellerini kullanıcılarla buluşturuyor.

KATLANABİLİR TELEFONLARA ODAKLANIYOR

Honor’un Türkiye stratejisinde üst segment ve katlanabilir telefonlar da önemli bir yer tutuyor. Şirket, küresel pazarda katlanabilir telefon kategorisindeki büyümesini Türkiye’ye de taşımayı hedefliyor.

Marka daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye’yi önemli pazarlardan biri olarak gördüğünü açıklamıştı. Bu kapsamda Türkiye’de Magic serisi başta olmak üzere farklı modeller satışa sunulurken, orta segmentte de 400 ve X serileriyle daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşılması hedefleniyor.

TÜRKİYE'DE ÜRETİM YAPAN MARKALAR

Başta Çinli teknoloji şirketleri olmak üzere çok sayıda yabancı marka, Türkiye’de üretim faaliyetlerini sürdürüyor. Samsung, Xiaomi, OPPO ve vivo’nun yanı sıra TECNO, TCL ve OMIX de Türkiye’de üretim gerçekleştiren markalar arasında yer alıyor. Xiaomi, İstanbul Avcılar’daki tesiste; OPPO AGM Teknoloji iş birliğiyle Tuzla’da, vivo ise Kocaeli Gebze’de üretim yapıyor. TECNO ve TCL ise farklı yerel üretim ortaklıkları ve tesisler üzerinden Türkiye pazarına yönelik cihazlar üretiyor.