Türkiye'ye en yüksek kategoriden uygulanmıştı: Trump'ın tarifelerine iptal davası

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında 60 ticaret ortağına uyguladığı gümrük vergileri yargıya taşındı. İki işletme tarafından ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nde açılan toplu davada, ABD ithalatının yaklaşık yüzde 99,4'ünü kapsayan ülkelere getirilen yüzde 10 ila yüzde 12,5 oranındaki vergilerin yasaya aykırı olduğu belirtilerek iptal edilmesi talep edildi.

YETKİ AŞIMI İDDİASI

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, 301. Bölüm kapsamında atılan son adımın Kongre'nin yürütmeye tanıdığı yetkiyi aştığı savunuldu. Ayrıca, tarifelerin uygulanma biçimi "keyfi ve gerekçesiz" olarak nitelendirildi. Davacılar, bu vergilerin hukuki dayanaktan yoksun olduğunu ve iptal edilmesi gerektiğini öne sürdü.

301. BÖLÜM SORUŞTURMALARI VE GEÇİCİ TARİFELER

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), zorla çalıştırma yoluyla üretilen malların ithalatını yasaklamada ve bu yasağı etkin şekilde uygulamada yetersiz kaldıkları gerekçesiyle 301. Bölüm kapsamında yürütülen soruşturmalar sonucunda 60 ticaret ortağına yüzde 10 veya yüzde 12,5 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu. Bu hamle, ABD Yüksek Mahkemesi'nin IEEPA'ya dayandırılarak uygulanan tarifeleri yasaya aykırı bulmasının ardından 122. Bölüm kapsamında 150 gün süreyle devreye sokulan yüzde 10'luk küresel geçici tarifelerin süresinin dolmasına kısa süre kala geldi.

(AA)