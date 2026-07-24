Telefonunuza sakın bunu yüklemeyin! 217 banka uygulamasını hedef alıyor

Android kullanıcılarına hedef alan yeni siber tehdit konusunda siber güvenlik uzmanları vatandaşları uyarıyor. Siber güvenlik uzmanlarının 'Rokarolla' olarak adlandırdı kötü amaçlı yazılımın, popüler uygulamaların sahte sürümleri üzerinden cihazlara bulaştığı belirtildi.

Araştırmacıların paylaştığı bilgilere göre, Rokarolla, özellikle Chrome ve TikTok gibi yaygın kullanılan uygulamaların birebir taklit edilen sahte versiyonları aracılığıyla yayılıyor. Uzmanlar, resmi uygulama mağazaları dışında yer alan kaynaklardan indirilen yazılımların ciddi güvenlik riski oluşturabileceğiine dikkat çekerek, Android kullanıcılarını uyardı.

HASAS VERİLERİNİZİ HEDEF ALIYOR

Yapılan incelemelerde,Rokarolla’nın dünya genelinde faaliyet gösteren 217 banka ve kripto para uygulamasını hedef alabilecek kapasitede olduğu ifade edildi. Kötü amaçlı yazılımın, kullanıcıların banka bilgileri, ekran kilidi şifreleri ve SMS ile gönderilen tek kullanımlık doğrulama kodları gibi hassas verilere erişmeye çalışbildiği aktarıldı.

Uzmanlar, bu bilgilerin saldırganların eline geçmesi halinde banka hesapları ile dijital varlıklara yetkisiz erişim girişiminde bulunabileceği uyarısında bulundu.

İNDİRME KAYNAĞINI KONTROL EDİN

Rokarolla’nın yayılma yöntemleri arasında Chrome ve TikTok gibi popüler uygulamaların görünümünü taklit eden sahte yazılımların yer aldığı belirtildi. Uzmanlar uygulama yüklenmeden önce geliştirici bilgilerinin ve indirme kaynağının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.